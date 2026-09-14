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Varun Chakaravarthy Injury: टीम इंडिया का स्टार खिलाड़ी चोटिल, एशियाई खेलों में खेलने की संभावना कम, अब क्या होगी गंभीर की स्ट्रेटजी?

Varun Chakaravarthy Injury: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के चोटिल होने की खबरें सामने आ रही हैं. जिनके एशियाई खेलों में भी खेलने की संभावना कम लग रही है. जिन्हें साइड स्ट्रेन की समस्या हुई है.

By: Sohail Rahman | Published: September 14, 2026 10:13:49 PM IST

टीम इंडिया को लगा झटका, स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हुआ चोटिल
टीम इंडिया को लगा झटका, स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हुआ चोटिल


Varun Chakaravarthy Injury: भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को सोमवार को अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही T20 सीरीज से बाहर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि उन्हें ‘साइड स्ट्रेन’ (पसलियों के पास की मांसपेशियों में खिंचाव) की समस्या हुई है, जिससे उनके आगामी एशियाई खेलों में खेलने पर भी संदेह पैदा हो गया है.

चक्रवर्ती हाल ही में हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरे थे, जो उन्हें जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी थी. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में भारत ने आसानी से जीत लिया, जिसमें वरुण चक्रवर्ती ने अपने चार ओवरों में सिर्फ 16 रन देकर एक विकेट लिया था.

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एशियाई खेलों में खेलने की संभावना कम

बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि यह एक नई चोट है. MRI से पता चला है कि यह ‘साइड स्ट्रेन’ है. वह सीरीज से बाहर हो गए हैं और एशियाई खेलों में भी उनके खेलने की संभावना कम लग रही है. हाल के दिनों में खिलाड़ियों के बार-बार चोटिल होने के कारण ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में चोट के प्रबंधन (इंजरी मैनेजमेंट) पर सवाल उठ रहे हैं. चक्रवर्ती इसी ट्रेंड का एक और उदाहरण हैं.

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जापान के खिलाफ मैच खेलेगी टीम इंडिया

इस नई चोट के कारण 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों में चक्रवर्ती के खेलने पर काफी संदेह है. एशियाई खेलों में अपने अभियान की शुरुआत 28 सितंबर को जापान के निशिन में करने से पहले भारत 22 सितंबर को जापान के खिलाफ एक ऐतिहासिक T20 मैच भी खेलेगा. इस सीरीज से पहले भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा फिटनेस के आधार पर मूल टीम में शामिल होने के बावजूद अफगानिस्तान सीरीज और एशियाई खेलों के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाए थे. उनकी जगह यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया था.

स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर नितीश रेड्डी व वॉशिंगटन सुंदर भी हाल ही में चोटों से उबरे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा और तीसरा T20 मैच यहां मंगलवार और गुरुवार को खेला जाएगा.

गंभीर की स्ट्रेटजी क्या होगी?

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी क्या होगी? ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा. अब टीम में वरुण की जगह पर किस स्पिनर को शामिल किया जाएगा. अब गौतम गंभीर के लिए नई सिरदर्द खड़ी हो गई है. वरुण के चोटिल होने के बाद क्या कुलदीप यादव को टीम में मौका मिलेगा? क्योंकि वरुण की जगह पर कुलदीप यादव बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ बाकी बचे 2 मैचों के लिए किसी भी प्लेयर को शामिल करने की संभावना कम लग रही है. लेकिन अगर वरुण एशियन गेम्स तक फिट नहीं होते हैं तो टीम इंडिया को किसी दूसरे स्पिनर को शामिल करना ही होगा.

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Tags: INDIAN CRICKET TEAM
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