मेरा नाम घसीटा, तो छोड़ूंगा नहीं… मैच फिक्सिंग के आरोपों पर भड़के वंश बेदी, बोले- मैं वो CSK का खिलाड़ी नहीं

Vansh Bedi IPL Fixing Allegation: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में कथित भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग से जुड़े विवाद के बीच सेंट्रल दिल्ली किंग्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज वंश बेदी (Vansh Bedi) ने अपना बयान जारी किया है. वंश बेदी स्टिंग ऑपरेशन के बाद उठे विवाद और खुद पर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को सिरे से खारिद कर दिया है. वंश बेदी का कहना है कि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं और मैच फिक्सिंग से उनका कोई लेना-देना नहीं है. वंश बेदी ने साफ किया कि वह वो व्यक्ति या खिलाड़ी नहीं हैं, जिसका जिक्र पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर रचित भाटिया ने कथित ‘तलहका’ स्टिंग ऑपरेशन में लिया. वंश बेदी ने फिक्सिंग या ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है.

क्या बोले वंश बेदी?

23 साल के वंश बेदी ने मंगलवार (22 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल बयान जारी किया है. उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि कि रचित भाटिया द्वारा स्टिंग ऑपरेशन में जिस चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी का जिक्र किया गया है, वह व्यक्ति वो बिल्कुल नहीं हैं. वंश का कहना है कि उनका इस मामले से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. इतना ही नहीं, वंश बेदी ने कहा कि बिना किसी आधार के उनका नाम घसीटना उनकी छवि को धूमिल करने की एक सोची-समझी साजिश है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस फर्जी खबर और अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ उनके वकीलों ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब उनकी लीगल टीम अब इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त ‘सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई’ करने जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

इस विवाद की शुरुआत ‘तहलका’ के अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन से हुई. इसमें पूर्व घरेलू क्रिकेटर रचित भाटिया (Rachit Bhatia) नजर आए. इस स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया कि टीम से जुड़ी गुप्त और संवेदनशील जानकारियां लीक की जा रही हैं और इसमें एक IPL फ्रेंचाइजी के खिलाड़ी का नाम सामने आया. हालांकि, मूल स्टिंग ऑपरेशन में किसी भी खिलाड़ी का नाम सीधे तौर पर नहीं बताया गया था, लेकिन यह खबर आते ही क्रिकेट जगत में भूचाल मच गया.

इंटरनेट पर लोगों ने अलग-अलग कयास लगाने शुरू कर दिए, जिसमें वंश बेदी का नाम आया. बता दें कि वंश बेदी साल 2024 में DPL में शानदार प्रदर्शन के बाद चर्चा में आए थे. इसके बाद IPL 2025 में वंश बेदी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की स्क्वाड का भी हिस्सा रहे. हालांकि उसी साल उन्हें रिलीज कर दिया गया. हाल ही में वंश बेदी DPL 2026 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स की ओर से खेलते दिखाई दिए थे.

DDCA ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने भी अपना बयान जारी किया है. DPL में भ्रष्टाचार की खबरों और मीडिया रिपोर्ट्स पर रिएक्शन देते हुए DDCA ने इन सभी आरोपों को ‘गैर-प्रमाणित’ बताया. DDCA ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मीडिया में जो भी बातें कही जा रही हैं, वे अभी तक किसी भी सक्षम अथॉरिटी द्वारा साबित नहीं की गई हैं. किसी भी खिलाड़ी, फ्रेंचाइजी या व्यक्ति पर केवल अधूरी जानकारी या अफवाहों के आधार पर आरोप लगाना या निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से सही नहीं है. DDCA का कहना है कि वे इस मामले को दबा नहीं रहे हैं, बल्कि इसकी जांच के लिए संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को लेटर लिखकर जानकारी शेयर कर दी है.