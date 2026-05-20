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Viral Video: वैभव सूर्यवंशी का नटखट अंदाज! बीच मैदान में पतलून उतार कंधे पर टांगी, फिर जो हुआ…

Vaibhav Suryavanshi Viral Video: वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वैभव सूर्यवंशी मैच खत्म होने के बाद अवॉर्ड लेते हुए दिखाई देते हैं. इसके बाद वह अपनी पतलून उतारकर कंधे पर टांग लेते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 20, 2026 11:00:13 AM IST

वैभव सूर्यवंशी का मजेदार वीडियो वायरल.
वैभव सूर्यवंशी का मजेदार वीडियो वायरल.


Vaibhav Suryavanshi Viral Video: राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा रहे हैं. 15 साल के सलामी बल्लेबाज ने अपनी आक्रामक बल्लेबाज से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. वैभव सूर्यवंशी जब भी मैदान पर होते हैं, तो कैमरे की नजर उन पर बनी रहती है. इसी दौरान वैभव सूर्यवंशी का एक मजेदार पल कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया.

दरअसल, हाल ही में राजस्थान रॉयल्स का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच हुआ था. मैच के खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी अपना बचपना दिखाते हैं. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अवॉर्ड लेने के बाद वैभव सूर्यवंशी वापस मैदान के बीच में आते हैं. इसके बाद वह अपनी लोअर उतारकर कंधे पर टांग लेते हैं. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है.

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वैभव सूर्यवंशी का नटखट अंदाज वायरल

15 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) अवॉर्ड लेकर लौटने के बाद अपना फुल लोअर उतार लेते हैं, जो उन्होंने हाफ शॉर्ट्स के ऊपर पहना हुआ था. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी अपने फुल लोअर को निकालकर कंधे पर टांग लेते हैं. इसके बाद वह ड्रेसिंग रूम की ओर चल देते हैं. इस दौरान शायद 15 साल के युवा बल्लेबाज को इस बात का आइडिया नहीं था कि करोड़ों लोग लाइव टीवी पर उन्हें देख रहे हैं. इससे पता चलता है कि वैभव सूर्यवंशी भले ही मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से कहर बरपाते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल अभी बच्चा ही है.

रोमी भिंडर ने समझाया

वायरल वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर की नजर वैभव सूर्यवंशी पर होती है. वह सूर्यवंशी के पास जाकर उनका लोअर कंधे से उतार देते हैं. रोमी भिंडर और वैभव सूर्यवंशी के पास काफी प्यारा बॉन्ड है. रोमी भिंडर एक छोटे बच्चे की ही तरह वैभव सूर्यवंशी का ख्याल रखते हैं.

वैभव सूर्यवंशी का दमदार प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. फिलहाल वैभव सूर्यवंशी के सिर पर ऑरेंज कैप सजी हुई है. उन्होंने 13 मैचों में 236 के स्ट्राइक रेट से 579 रन बनाए हैं. इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 93 रनों की आतिशी पारी खेली है. 

Tags: IPL 2026vaibhav suryavanshiviral video
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