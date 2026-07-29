Vaibhav Sooryavanshi Video: एयरपोर्ट पर आखिर किस महिला के छुए पैर? भारत लौटे वैभव सूर्यवंशी ने जीता दिल

जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में अपने बल्ले से गदर मचाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बार वजह उनकी आक्रामक बल्लेबाजी नहीं, बल्कि उनके संस्कार हैं. हाल ही में नागपुर एयरपोर्ट से उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है. वह अपने परिवार के साथ रहने के लिए नागपुर पहुंचे. सोशल मीडिया पर वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, और फ़ैंस वैभव सूर्यवंशी की अच्छी परवरिश और संस्कारों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के दौरान दो बड़े रिकॉर्ड बनाए. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हाफ़-सेंचुरी लगाने वाले और ‘प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट’ बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. सफल सीरीज़ के बाद, वह नागपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर अपने परिवार से मिले. उनका एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसमें वह एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही किसी के पैर छूते हुए दिख रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने किसके पैर छुए?

नागपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर वैभव सूर्यवंशी ने जिन महिला के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, वे उनकी बुआ हैं. लोगों का दिल जीतने वाली बात यह थी कि भीड़ से घिरे होने के बावजूद, ‘बिहार के बेटे’ ने अपने संस्कार नहीं भूले; उन्होंने मुस्कुराते हुए और विनम्रता से अपनी बुआ के पैर छुए. जहां फ़ैंस पहले से ही उनकी बैटिंग के दीवाने हैं, वहीं वैभव ने अपने ज़मीन से जुड़े स्वभाव और बड़ों के प्रति सम्मान से भी लाखों लोगों का दिल जीत लिया है.

Look at the way Vaibhav Suryavanshi touched his aunt’s feet at Nagpur Airport after returning to India as the Player of the Series against Zimbabwe. ❤️ A nice gesture from Vaibhav. pic.twitter.com/JSbL1sdl5J — Sonu (@Cricket_live247) July 28, 2026

वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल सफर

15 साल के वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल सफ़र इंग्लैंड में शुरू हुआ. उन्हें मैनचेस्टर में डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन वह शुरुआती तीन मैचों में कोई खास असर नहीं छोड़ पाए. नतीजतन, उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ़ आखिरी T20 मैच से बाहर कर दिया गया. उन्हें ज़िम्बाब्वे में एक और मौका मिला, और राजस्थान रॉयल्स के इस स्टार खिलाड़ी ने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया. तीन मैचों में, उन्होंने 50.33 की औसत और 196.10 के स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए, जिसमें दो हाफ़-सेंचुरी शामिल थीं. वह सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और उन्हें ‘प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़’ भी चुना गया.