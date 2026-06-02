अब टीम इंडिया के लिए खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी! BCCI सचिव ने दिए साफ संकेत; फैंस में खुशी की लहर

Vaibhav Sooryavanshi: 15 साल के शानदार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी अपनी शानदार बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया है. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में उन्होंने सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर ली है. इस सीजन में उन्होंने 16 मुकाबलों में 48.50 की औसत के साथ 776 रन

बनाए. इसके अलावा सबसे अधिक 72 छक्के लगाने वाले शानदार बल्लेबाज भी बने. वहीं अब फैंस की मांग है कि वह जल्द ही टीम इंडिया में अपना डेब्यू करें. क्योंकि इस सीजन में उन्होंने साबित कर दिया है कि वह इतनी जल्दी रुकने वाले नहीं है. बीसीसीआई अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस पर कहा कि फिल्हाल वैभव का चयन सिलेक्शन टीम पर छोड़ देना चाहिए.

IPL 2026 में वैभव का शानदार प्रदर्शन

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने 2 शतक और 6 अर्धशतक बनाए. वहीं भारतीय टीम में वैभव के शामिल होने वाले सवाल पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ‘वैभव का चयन सेलेक्टर्स पर छोड़ देना चाहिए. सेलेक्टर्स सही समय पर सही फैसला करेंगे.’

वैभव की शानदार बल्लेबाजी

बता दें कि साल 2025 आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 7 मैच खेले थे. जिनमें उन्होंने करीब 36 के औसत से 252 रन बनाए. वहीं उन्होंने एक शतक भी अपने नाम किया था. वह आईपीएल इतिहास में शतक लगाने सबसे युवा खिलाड़ी भी है. इसके अलावा अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भातर के नाम करने में भी वैभव का अहम योगदार रहा था. उन्होंने फाइनल मुकाबले में 175 रनों की शानदार पारी खेली थी.

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क्या बोले देवाजीत सैकिया?

IPL 2026 खत्म होने के बाद बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने भी वैभव की खूब तारीफ की. उन्होंने उनके भविष्य लेकर भी कई बड़े संकेत दिए. उन्होंने कहा कि ‘यह सीजन काफी ज्यादा शानदार रहा है. मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ने इसका भरपूर आनंद लिया है. लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के लिए आरसीबी को ढेर सारी बधाई. वहीं वैभव सूर्यवंशी के उभरते हुए खिलाड़ी है. उनका भविष्य बेहद शानदार और उज्जवल रहने वाला है. BCCI उन्होंने किक्रेट के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा.’

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