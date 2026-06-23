Home > खेल > Vaibhav Suryavanshi Jersey Number: कौन है वो शख्स जिसने दी वैभव सूर्यवंशी को उनकी जर्सी, देख दंग रह गया खिलाड़ी; देखें वीडियो

Vaibhav Suryavanshi Jersey Number: कौन है वो शख्स जिसने दी वैभव सूर्यवंशी को उनकी जर्सी, देख दंग रह गया खिलाड़ी; देखें वीडियो

Vaibhav Suryavanshi Jersey Number: वैभव सूर्यवंशी को सीनियर टीम इंडिया की जर्सी दी गई. जर्सी पर नंबर 3 लिखा था. टीम होटल के कमरे में पहुँचकर वैभव सूर्यवंशी ने उस व्यक्ति का अभिवादन किया जिसने उन्हें जर्सी दी थी. जर्सी पाकर वैभव की खुशी साफ़ दिख रही थी.

By: Divyanshi Singh | Published: June 23, 2026 12:53:07 PM IST

वैभव सूर्यवंशी को किसने दी टीम इंडिया की जर्सी?
वैभव सूर्यवंशी को किसने दी टीम इंडिया की जर्सी?


Vaibhav Suryavanshi Jersey Number:  टीम इंडिया लंदन के रास्ते बेलफ़ास्ट, आयरलैंड जाएगी, जहाँ 26 जून को पहला T20 मैच खेला जाएगा. इस टूर पर जाने से पहले, वैभव सूर्यवंशी को सीनियर टीम इंडिया की जर्सी दी गई. जर्सी पर नंबर 3 लिखा था. टीम होटल के कमरे में पहुँचकर, वैभव सूर्यवंशी ने उस व्यक्ति का अभिवादन किया जिसने उन्हें जर्सी दी थी. जर्सी पाकर वैभव की खुशी साफ़ दिख रही थी.

वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की जर्सी किसने दी?

BCCI ने वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की जर्सी मिलने की पूरी घटना को रिकॉर्ड करके शेयर किया है. होटल में वैभव के कमरे तक टीम इंडिया की जर्सी पहुँचाने का ज़िम्मा रघु का था. रघु इंडियन टीम के थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट हैं. वैभव सूर्यवंशी ने पहले रघु के पैर छुए और अभिवादन किया, फिर उनसे जर्सी ली. जर्सी पाकर वैभव उसे बहुत देर तक देखता रहा. उसकी खुशी शब्दों में बयां नहीं हो रही थी. वह चुप था. जर्सी देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो.

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टीम इंडिया की जर्सी मिलने पर वैभव ने क्या कहा?

टीम इंडिया की जर्सी मिलने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि उन्होंने इसी दिन के लिए बल्ला उठाया था. उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा कदम पूरा हो गया है. जर्सी मिलने पर अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए वैभव ने कहा कि उनके पास इसे बताने के लिए शब्द नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ होता है तो आप उस पर रिएक्ट नहीं कर पाते. उस समय उनकी भी यही हालत थी. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी कैसे ज़ाहिर करें.

भारत का आयरलैंड दौरा 26 जून से शुरू होने वाला है. इस दौरे पर दो T20 सीरीज़ खेली जाएंगी. इस सीरीज़ के दोनों मैच बेलफ़ास्ट में खेले जाएंगे.

Tags: vaibhav suryavanshi
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