Home > खेल > अब बल्लेबाजी छोड़ गेंदबाज बनेंगे Vaibhav Suryavanshi? भारतीय कोच ने कह दी बड़ी बात; टीम इंडिया का मास्टर प्लान या कुछ और

अब बल्लेबाजी छोड़ गेंदबाज बनेंगे Vaibhav Suryavanshi? भारतीय कोच ने कह दी बड़ी बात; टीम इंडिया का मास्टर प्लान या कुछ और

Vaibhav Sooryavanshi Bowling: जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में अर्धशतक जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के बाद अब उनकी गेंदबाजी भी चर्चा में है. टीम इंडिया के कोच ने उनकी बॉलिंग क्षमता को लेक

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 25, 2026 10:55:58 AM IST

टीम इंडिया के जर्सी पर अपना नाम देख वैभव के छलके आंसू
टीम इंडिया के जर्सी पर अपना नाम देख वैभव के छलके आंसू


Vaibhav Sooryavanshi Bowling: महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी लगातार सुर्खियों में हैं. हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में उन्होंने केवल 19 गेंद पर 50 रन की शानदार पारी खेली. उनकी शानदार बैटिंग को देख सभी आलोचकों का मुंह बंद हो गया. उन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल करियर में  44 गेंदों पर 92 रन बनाए हैं. जिसमें से 74 रन केवल चौके-छक्के के कारण आए हैं. अब तक वह कुल 9 छक्के जड़ चुके हैं. 

वहीं अब जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले टीम इंडिया के कार्यवाहक गेंदबाजी कोच सुनील जोशी ने वैभव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने जो कहां वह सुन हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने इस यूवा खिलाड़ी के भविष्य को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया. 

You Might Be Interested In

बल्लेबाजी पर ध्यान देने की जरुरत 

तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे दौरे पर कार्यवाहक सपोर्ट स्टाफ के साथ गई है. जिस वजह से बॉलिंग कोच सुनील जोशी भी टीम के साथ गए हैं. सुनील जोशी ने दूसरे मैच से पहले वैभव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. दरअसल, प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैभव मेरी नजर में सबसे पहले एक बल्लेबाज हैं, अभी फिलहाल उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान देने की जरूरत है. मैं काफी खुश हूं कि वह अच्छा कर रहा है. बाकी दोनों मुकाबलों में भी वह इसी तरह का शानदार प्रदर्शन बरकरार रखेगा. अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भी वैभव ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था. जब हमें समय मिलेगा, तो उनके साथ गेंदबाजी पर भी काम किया जाएगा. 

ये भी पढ़ें: Lionel Messi Retirement: फीफा वर्ल्ड कप 2030 खेलेंगे मेसी? फुटबॉल जगत से आया बड़ा अपडेट!

क्या गेंदबाजी करेंगे वैभव सूर्यवंशी?

इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL में वैभव ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया है. हालांकि, इस दौरान वह कभी भी गेंदबाजी करते नजर नहीं आए. लेकिन अंडर 19 क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाई है. उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2 विकेट भी है. ऐसे नें वह भविष्य में गेंदबाजी सीख ऑलराउंडर बन सकते हैं. जो टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा. 

ये भी पढ़ें: Jos Buttler T20 Record: क्रिस गेल को पछाड़ बटलर बने टी20 के ‘किंग’, पोलार्ड का ताज भी खतरे में!

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर शिव भक्त को ज़रूर करने चाहिए इन 10 पावन...

July 24, 2026

प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 गाने, जो प्रदर्शन...

July 24, 2026

सावन व्रत में बनाएं खिले-खिले साबूदाना खिचड़ी

July 24, 2026

मनोज कुमार की 5 दमदार फिल्में

July 24, 2026

पानी में गीला हो गया है फोन, तो क्या करें?

July 24, 2026

यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल

July 23, 2026
अब बल्लेबाजी छोड़ गेंदबाज बनेंगे Vaibhav Suryavanshi? भारतीय कोच ने कह दी बड़ी बात; टीम इंडिया का मास्टर प्लान या कुछ और

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब बल्लेबाजी छोड़ गेंदबाज बनेंगे Vaibhav Suryavanshi? भारतीय कोच ने कह दी बड़ी बात; टीम इंडिया का मास्टर प्लान या कुछ और
अब बल्लेबाजी छोड़ गेंदबाज बनेंगे Vaibhav Suryavanshi? भारतीय कोच ने कह दी बड़ी बात; टीम इंडिया का मास्टर प्लान या कुछ और
अब बल्लेबाजी छोड़ गेंदबाज बनेंगे Vaibhav Suryavanshi? भारतीय कोच ने कह दी बड़ी बात; टीम इंडिया का मास्टर प्लान या कुछ और
अब बल्लेबाजी छोड़ गेंदबाज बनेंगे Vaibhav Suryavanshi? भारतीय कोच ने कह दी बड़ी बात; टीम इंडिया का मास्टर प्लान या कुछ और