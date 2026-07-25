अब बल्लेबाजी छोड़ गेंदबाज बनेंगे Vaibhav Suryavanshi? भारतीय कोच ने कह दी बड़ी बात; टीम इंडिया का मास्टर प्लान या कुछ और

Vaibhav Sooryavanshi Bowling: महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी लगातार सुर्खियों में हैं. हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में उन्होंने केवल 19 गेंद पर 50 रन की शानदार पारी खेली. उनकी शानदार बैटिंग को देख सभी आलोचकों का मुंह बंद हो गया. उन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल करियर में 44 गेंदों पर 92 रन बनाए हैं. जिसमें से 74 रन केवल चौके-छक्के के कारण आए हैं. अब तक वह कुल 9 छक्के जड़ चुके हैं.

वहीं अब जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले टीम इंडिया के कार्यवाहक गेंदबाजी कोच सुनील जोशी ने वैभव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने जो कहां वह सुन हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने इस यूवा खिलाड़ी के भविष्य को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया.

बल्लेबाजी पर ध्यान देने की जरुरत

तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे दौरे पर कार्यवाहक सपोर्ट स्टाफ के साथ गई है. जिस वजह से बॉलिंग कोच सुनील जोशी भी टीम के साथ गए हैं. सुनील जोशी ने दूसरे मैच से पहले वैभव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. दरअसल, प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैभव मेरी नजर में सबसे पहले एक बल्लेबाज हैं, अभी फिलहाल उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान देने की जरूरत है. मैं काफी खुश हूं कि वह अच्छा कर रहा है. बाकी दोनों मुकाबलों में भी वह इसी तरह का शानदार प्रदर्शन बरकरार रखेगा. अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भी वैभव ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था. जब हमें समय मिलेगा, तो उनके साथ गेंदबाजी पर भी काम किया जाएगा.

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क्या गेंदबाजी करेंगे वैभव सूर्यवंशी?

इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL में वैभव ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया है. हालांकि, इस दौरान वह कभी भी गेंदबाजी करते नजर नहीं आए. लेकिन अंडर 19 क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाई है. उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2 विकेट भी है. ऐसे नें वह भविष्य में गेंदबाजी सीख ऑलराउंडर बन सकते हैं. जो टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा.

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