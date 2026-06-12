Vaibhav Suryavanshi: टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पाएंगे वैभव सूर्यवंशी? डेब्यू पर खतरा! BCCI की बढ़ी चिंता

Vaibhav Suryavanshi Team India Debut: भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. IPL 2026 में जबरदस्त बल्लेबाजी के बाद वैभव को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में शामिल किया गया है. इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में पहले भारत आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच खेलने वाला है. जिसमें वैभव के डेब्यू की उम्मीद जताई गई थी. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका डेब्यू थोड़ टल सकता है. वैभव का अभी थोड़ा इंतजार करना होगा.

सीरीज पर मंडरा रहा खतरा

आयरलैंड के बेलफास्ट में हाल ही में 40 साल के एक नागरिक पर जानलेवा हमला किया गया था. जिसमें सूडान के एक व्यक्ति को दोषी पाया गया है. इसके बाद से आयरलैंड में एंटी-इमिग्रेशन आंदोलन देखने को मिल रहा है. जानकारी के मुताबिक, 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं 12 पुलिस वाले गंभीर रुप से घायल हुआ हैं.

BCCI की बढ़ी टेंशन

क्रिकेट आयरलैंड ने बेलफास्ट में हुई घटना के बाद बयान जारी किया है कि वह 26 जून से शुरू होने वाली भारत बनाम आयरलैंड सीरीज पर जल्द ही फैसला करेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, बेलफास्ट में हालात बिगड़ने से BCCI की चिंता बढ़ गई है और वह स्थिति पर नजर रख रहा है. आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड चाहें तो सीरीज को किसी दूसरे स्थान पर करा सकता है या इसे रद्द भी किया जा सकता है.

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डेब्यू पर मंडरा रहा खतरा

अगर हालात ठीक नहीं होते हैं, तो आयरलैंड को भारत के खिलाफ T20I सीरीज रद्द करनी पड़ सकती है. इंग्लैंड जैसी बड़ी सीरीज से पहले टीम मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ कुछ मैच खेलने का मौका दे सकती थी. यह उनके लिए खुद को साबित करने और भारत की T20I टीम में जगह बनाने का अच्छा अवसर था. लेकिन अगर सीरीज रद्द हो जाती है, तो 15 साल के इस युवा खिलाड़ी को और इंतजार करना पड़ सकता है.

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