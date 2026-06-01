वैभव सूर्यवंशी के फैंस के लिए खुशखबरी! BCCI ने दिया टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर बड़ा संकेत

Vaibhav Suryavanshi Team India Debut: आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अब टीम इंडिया में एंट्री करने का काफी करीब हैं. टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप जीतने के बाद क्रिकेट फैंस लंबे समय से उनके अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. अब पहली बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से उनके भविष्य को लेकर बड़ा संकेत मिला है.

BCCI सचिव ने दिया बड़ा बयान

आईपीएल 2026 फाइनल के बाद BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर अहम टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि वैभव एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और बोर्ड उन्हें क्रिकेट के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा. सैकिया के इस बयान को वैभव के जल्द भारतीय सीनियर टीम में शामिल होने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

आईपीएल 2026 में रहा शानदार प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने पूरे सीजन में आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने लगातार रन बनाते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम की और कई अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ दमदार पारियां खेलीं. उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान भी अपनी ओर खींचा और उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा है.

फाइनल में RCB ने जीता खिताब

अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2026 फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने-सामने थे. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 155 रन बनाए. जवाब में RCB ने विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत लक्ष्य को 18 ओवर में हासिल कर लिया और लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

RCB की जीत पर BCCI की प्रतिक्रिया

देवजीत सैकिया ने RCB को खिताब जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि आईपीएल 2026 का सफल समापन हुआ है. उन्होंने उम्मीद जताई कि टूर्नामेंट ने फैंस को भरपूर रोमांच दिया होगा. साथ ही उन्होंने RCB की लगातार दूसरी ट्रॉफी जीत को टीम के शानदार प्रदर्शन का परिणाम बताया. अब आईपीएल के बाद भारतीय क्रिकेट का फोकस आगामी अंतरराष्ट्रीय सीरीज और नई प्रतिभाओं को मौका देने पर रहेगा, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है.

वैभव सूर्यवंशी की ताकत का यह है राज, मटन, चिकन के साथ इस चीज के हैं दीवाने…खाने से लेकर रिकॉर्ड तक हर बात खास