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Vaibhav Suryavanshi: 100 ओवर को वो राज जिसने वैभव सूर्यवंशी को बना दिया स्टार, कोच ने किया बड़ा खुलासा

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा के मुताबिक उनके शॉट्स की ताकत और टेक्निक छह साल की कड़ी मेहनत और लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 14, 2026 6:17:57 PM IST

हर दिन 100 ओवर प्रैक्टिस करता था वैभव सूर्यवंशी-कोच
हर दिन 100 ओवर प्रैक्टिस करता था वैभव सूर्यवंशी-कोच


Vaibhav Suryavanshi:15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ज़बरदस्त बैटिंग से सबको दीवाना बना लिया है. क्रिकेट फैंस और पुराने क्रिकेटर भी उनकी ज़बरदस्त बैटिंग की तारीफ कर रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती, और अब टीम इंडिया में जगह बना ली है. इस बीच, उनके बचपन के कोच मनीष ओझा ने उनकी कामयाबी का राज बताया है.

100 ओवर खेलते थे वैभव सूर्यवंशी-कोच

वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा के मुताबिक उनके शॉट्स की ताकत और टेक्निक छह साल की कड़ी मेहनत और लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है. ओझा ने कहा कि वैभव रोज़ाना लगभग आठ घंटे प्रैक्टिस करते थे और लगभग 100 ओवर खेलते थे. सिर्फ़ 15 साल की उम्र में, वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले बैट्समैन में से एक वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ़ T20 सीरीज़ के लिए टीम इंडिया में चुना गया है.

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IPL 2026 में किया कमाल

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने 237 के शानदार स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए. कोच मनीष ओझा, जो वैभव को आठ साल की उम्र से ट्रेनिंग दे रहे हैं, ने PTI को बताया कि वैभव की सफलता कड़ी मेहनत के साथ-साथ उनके माता-पिता संजीव और आरती के योगदान की वजह से है. उन्होंने आगे कहा कि कई माता-पिता अब अपने छोटे बच्चों को “अगला वैभव” बनाने के मकसद से एकेडमी में ला रहे हैं, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है.

मैं थक जाता था-सूर्यवंशी

जब सूर्यवंशी ने टेनिस बॉल के बजाय हार्डबॉल से खेलना शुरू किया, तो 10 साल की उम्र से लेकर अब तक वह हर दिन औसतन कितनी बॉल खेलते थे? ओझा का जवाब हैरान करने वाला था. ओझा ने PTI को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “देखिए, हम यह नहीं गिनते कि उसने कितनी बॉल खेलीं, लेकिन मैं आपको मोटा-मोटा अंदाज़ा दे सकता हूँ कि उसने 600 से ज़्यादा बॉल खेली होंगी. मैं आपको बताता हूँ कैसे. मैं खुद लगभग 200-300 बॉल थ्रोडाउन देता था. जब मैं थक जाता था, तो दूसरे सपोर्ट स्टाफ़ मेरी मदद करते थे. और जब वे थक जाते थे, तो हमारी एकेडमी के बॉलर उनकी मदद करते थे.” कभी-कभी तो वह थक भी जाते थे.

कोच ने बताया कि प्रैक्टिस सुबह 7:30 बजे शुरू होती थी और शाम 4 बजे तक चलती थी. मनीष ओझा का मानना ​​है कि छह साल की लगातार प्रैक्टिस से उनमें मज़बूत मसल मेमोरी बनी है. कोच ने वैभव के माता-पिता की मुश्किलों के बारे में भी बताया.

Tags: vaibhav suryavanshi
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