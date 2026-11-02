क्या वैभव सूर्यवंशी को ‘इंडिया A’ में भेजा जाना चाहिए? टी-20 में हो रहे ‘फेल’ क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Vaibhav Suryavanshi: क्राइस्टचर्च में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20I मैच में वैभव सूर्यवंशी पहली बार नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वो पूरी तरह से असहज दिखे. इस दौरान उन्होंने आठ गेंदें खेली और 7 मिनट तक क्रीज पर रहे, लेकिन सिर्फ 4 रन बनाए. 143.5 kmph की रफ़्तार वाले बाउंसर का सामना करने और एक बार जीवनदान मिलने के बाद सूर्यवंशी ने अंततः एक आसान कैच थमा दिया और आउट हो गए. लंबे ब्रेक के बाद एकाग्रता (concentration) का भटकना स्वाभाविक था. अगले मैच में वो कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ खेले और 19 गेंदों में 45 रन बनाए, लेकिन अभिषेक शर्मा की तूफानी सेंचुरी के सामने उनकी पारी दब गई. 2 दिन बाद सूर्यवंशी फिर से वहीं आ गए जहां से शुरू किया था. ईशान किशन की वापसी के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया.

इस बीच ऑकलैंड से कुछ ही दूरी पर भारतीय खिलाड़ियों का एक और समूह न्यूज़ीलैंड का सामना करने की तैयारी कर रहा था. एक अलग फॉर्मेट में अलग जर्सी में और अलग तरह की गेंद के साथ. इनमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और अब नीतीश रेड्डी भी शामिल थे.

यह वह टीम नहीं है जिसका सूर्यवंशी हिस्सा हैं, लेकिन अगर वे इस टीम का हिस्सा होते तो शायद उन्हें कहीं ज़्यादा फायदा होता. दिग्गज खिलाड़ियों को एक तरफ रख दें तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट में कुछ सबसे होनहार नामों के बारे में सोचें. ऋषभ पंत, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल और ईशान किशन. इन खिलाड़ियों में और भारत के लिए टॉप-लेवल क्रिकेट खेलने के सफर में क्या बात कॉमन है? ‘इंडिया ए’. दुर्भाग्य से सूर्यवंशी इस रास्ते का हिस्सा नहीं हैं.

‘इंडिया ए’ में तैयार होते हैं अच्छे क्रिकेटर

‘इंडिया ए’ को क्रिकेटरों को तैयार करने वाला सबसे अहम मंच माना जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही शानदार युवा खिलाड़ी शामिल नहीं है. ऐसा नहीं है कि सूर्यवंशी को कभी ‘इंडिया ए’ के ​​लिए नहीं चुना गया. मई में उन्हें श्रीलंका में होने वाली ट्राई-सीरीज के लिए पहली बार चुना गया था, लेकिन ठीक दो महीने बाद ही उन्हें सीनियर टीम में प्रमोट कर दिया गया और उन्होंने इंग्लैंड में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. इन दो अहम पड़ावों के बीच सूर्यवंशी ने सिर्फ 5 मैच खेले. इनमें फाइनल में उनकी मैच जिताने वाली हाफ-सेंचुरी और मैच के बाद हुई एक गरमागरम घटना ही सबसे ज्यादा चर्चा में रही.

क्या वह ‘इंडिया ए’ के ​​लिए बहुत अच्छे हैं?

इससे यह सवाल उठता है कि वैभव सूर्यवंशी ‘इंडिया ए’ के ​​लिए क्यों नहीं खेल रहे हैं? यह सवाल और भी अहम हो जाता है क्योंकि वह अभी सीनियर टीम की प्लेइंग इलेवन में रेगुलर नहीं हैं. ‘इंडिया ए’ के ​​साथ खेलने से उन्हें ज्यादा गेम टाइम मिलता बड़े और स्थापित खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता. स्विंग होती लाल गेंद का सामना करने का अनुभव होता और पारंपरिक रेड-बॉल क्रिकेट के उतार-चढ़ाव को समझने का मौका मिलता. लिंकन में पहले अनऑफिशियल टेस्ट के दौरान जिस तरह देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन ने डटकर बल्लेबाजी करते हुए ‘इंडिया ए’ को मुश्किल से निकाला. ठीक उसी तरह वैभव सूर्यवंशी को भी अपने विकेट की अहमियत समझते हुए क्रीज पर टिके रहते देखना एक शानदार अनुभव होता.

कई खिलाड़ियों का करियर पड़ा फीका

राहुल द्रविड़ के समय ‘इंडिया ए’ के ​​कोचिंग सेटअप का हिस्सा रहे टीम के पूर्व फील्डिंग कोच अभय शर्मा का कहना है कि केएल और ऋषभ जैसे खिलाड़ी आज भी ‘इंडिया ए’ के ​​लिए कम से कम एक मैच खेलना पसंद करते हैं. यहां कॉम्पिटिशन का लेवल अगर सीनियर टीम के बराबर नहीं भी है, तो भी भारत के फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से कहीं बेहतर होता है. वर्ष 2015 में जब द्रविड़ ने इंडिया A के हेड कोच का पद संभाला तब तक अभय शर्मा पहले से ही दो साल से इस सेटअप का हिस्सा थे. उस टीम में आज के कई जाने-माने खिलाड़ी शामिल थे, जैसे संजू सैमसन और अक्षर पटेल. वहीं, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी थे जिनका करियर आगे चलकर फीका पड़ गया, जैसे उन्मुक्त चंद, नमन ओझा और संदीप शर्मा. इनमें से कुछ खिलाड़ियों को भारतीय टीम में बड़ा मौका इसलिए मिल पाया क्योंकि इंडिया A के हेड कोच द्रविड़ और सीनियर पुरुष टीम के हेड कोच रवि शास्त्री के बीच बातचीत का एक बहुत अच्छा जरिया मौजूद था.