वैभव के हर शॉट पर काव्या मारन के निकले आंसू… सनराइजर्स की हार पर फूट-फूटकर रोईं SRH की मालकिन, VIDEO

Kavya Maran Viral Video: IPL 2026 के एलिमिनेटर मैच में 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों पर 97 रनों की विध्वंसक पारी खेली. इसके दम पर राजस्थान रॉयल्स को क्वालीफायर-2 का टिकट मिल गया. वैभव सूर्यवंशी का पारी का असर ऐसा रहा कि सनराइजर्स हैदराबाद दबाव में आ गई और मैच हाथ से गंवा बैठी.

इस हार के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल 2026 में सफर भी खत्म हो गया. SRH के एलिमिनेट होते ही टीम फ्रेंचाइजी की मालकिन काव्या मारन स्टैंड्स में रोने लगीं. क्वाया मारन (Kavya Maran) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में काव्या मारन कैमरे से मुंह छिपाते हुए अपने आंसू पोंछते हुए दिखाई देती हैं.

काव्या मारन का वीडियो वायरल

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के मैच में वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. उन्होंने शुरुआत से ही हैदराबाद के गेंदबाजों को दबाव में डाले रखा. 15 साल के इस बल्लेबाज ने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और हैदराबाद के गेंदबाजी अटैक को ध्वस्त कर दिया. सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देख स्टैंड्स में बैठीं SRH की मालकिन के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी. काव्या मारन कई तस्वीरें और वीडियोज सामने आए हैं, जिसमें उनका चेहरा लटका हुआ दिखाई दे रहा है. इतना ही नहीं, जब वैभव सूर्यवंशी आउट भी हुए, तो भी काव्या मारन उदास दिखाई दे रही थीं.

You gotta feel for Kavya Maran.😭💔 – SRH lost the final against KKR in 2024

– Finished at no.6 in 2025

– Lost eliminator against RR in 2026 She created one of the most destructive batting Line-up.But still SRH batters are disappointing her in crucial matches.💔 pic.twitter.com/nRAAEol2I6 — Drona (@drona_17) May 27, 2026

SRH का मालकिन ने सूर्यवंशी को दी बधाई

मैच खत्म होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की. काव्या मारन ने सूर्यवंशी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी. काव्या मारन ने खुद मैदान पर जाकर वैभव सूर्यवंशी से हैंडशेक किया. इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

कैसा रहा मैच?

मैच की बात करें, तो एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह हरा दिया. राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रनों की आतिशी पारी खेली. इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने भी 50 रन बनाए. इसके दम पर राजस्थान ने हैदराबाद को 244 का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी सनराइजर्स हैदराबाद 196 के स्कोर पर सिमट गई. इससे राजस्थान रॉयल्स ने 47 रनों से मैच जीत लिया.