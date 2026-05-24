MI vs RR: क्रिस गेल का रिकॉर्ड होगा ध्वस्त या टूटेगा वैभव सूर्यवंशी का दिल? 15 साल का बैटर रचेगा इतिहास

Vaibhav Suryavanshi Upcoming Record: राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल का इतिहास बदलने के लिए तैयार हैं. वैभव सूर्यवंशी रविवार (24 मई) को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतरेंगे. इस मैच में 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी महारिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. मौजूदा सीजन में वैभव सूर्यवंशी 13 पारियों में 579 रन बना चुके हैं. इस दौरान सूर्यवंशी के बल्ले से 53 छक्के आए हैं. राजस्थान की टीम रविवार को मुंबई के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी, जो प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम होने वाला है.

अगर इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला बोलता है, तो वह अपनी टीम को जीत दिलाने के साथ ही क्रिस गेल (Chris Gayle) का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे. वहीं, अगर राजस्थान को हार मिलती है, तो वह सीधे प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगा, जिससे 15 साल के बल्लेबाज का दिल टूट जाएगा. साथ ही शायद क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने का सपना भी इस साल अधूरा रह जाएगा.

सूर्यवंशी के निशाने पर क्रिस गेल का रिकॉर्ड

15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने आईपीएल 2026 में 13 मैच खेले हैं, जिनमें 53 छक्के लगाए हैं. वह आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. अब उनके पास यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. क्रिस गेल के नाम एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने साल 2012 में 59 सिक्स लगाए थे. वैभव सूर्यवंशी इस रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 7 सिक्स दूर हैं. अगर मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच में वैभव सूर्यवंशी 7 छक्के लगा देते हैं, तो वह क्रिस गेल का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे.

हालांकि अगर वैभव सूर्यवंशी इस मैच में क्रिस गेल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते हैं, तो भी उनके पास गेल का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. इसके लिए राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी. अगर राजस्थान की टीम प्लेऑफ में जाती है, तो वैभव को एक और मैच खेलने का मौका मिलेगा. इससे वैभव सूर्यवंशी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में क्रिस गेल से आगे निकल सकते हैं.

ऑरेंज कैप के भी बड़े दावेदार

आईपीएल 2026 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भी ऑरेंज कैप की रेस में हैं. वैभव सूर्यवंशी ने 13 मैचों में 579 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. फिलहाल वह ऑरेंज कैप की रेस में चौथे स्थान पर हैं. वहीं, गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन पहले नंबर पर हैं. उन्होंने 14 पारियों में 638 रन बनाए हैं. अगर वैभव सूर्यवंशी 24 मई यानी रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 60 रन बना देते हैं, तो वह साईं सुदर्शन से आगे निकल जाएंगे.