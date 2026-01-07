Vaibhav Suryavanshi Hundred: महज 14 साल की उम्र में आग उगल रहा वैभव का बल्ला, अब कप्तान के तौर पर जड़ा पहला शतक

Vaibhav Suryavanshi Hundred: वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार (7 जनवरी, 2026) को साउथ अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ तीसरे और आखिरी यूथ वनडे में एक और शानदार शतक लगाकर यह पक्का कर दिया कि वह ICC पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप के आने वाले एडिशन में सबसे हॉट प्रॉपर्टी होंगे. चोटिल आयुष म्हात्रे की जगह कप्तान बने सूर्यवंशी ने कप्तान के तौर पर अपना पहला शतक जड़ा और पिछली पारी की अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा, जिसमें उन्होंने 24 गेंदों की पारी में 10 छक्के लगाए थे.

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने प्रोटियाज टीम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया. उन्होंने 63 गेंदों में शतक जड़ दिया.

वैभव ने अपनी पारी में मारे 10 छक्के और 9 चौके (Vaibhav hit 10 sixes and 9 fours in his innings)

आरोन जॉर्ज के साथ 200 से ज्यादा रनों की मजबूत ओपनिंग पार्टनरशिप करते हुए सूर्यवंशी ने एक बार फिर चौकों और छक्कों की बारिश की. इस दौरान वैभव ने आठ छक्के और छह चौके लगाए. समस्तीपुर के इस होनहार खिलाड़ी के नाम पहले से ही सबसे तेज़ यूथ वनडे शतक का रिकॉर्ड है, उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड U19 के खिलाफ 52 गेंदों में शतक जड़ा था. बाद में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात U19 के खिलाफ 56 गेंदों में शतक लगाकर इसे और मज़बूत किया, जिससे वह इस फॉर्मेट में 60 से कम गेंदों में कई शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज़ बन गए.

भारत के लिए सबसे ज्यादा यूथ वनडे शतक (Most ODI centuries by a youth player for India)

5 – उन्मुक्त चंद 21 पारियों में

4 – शुभमन गिल 16 पारियों में

3 – शिखर धवन 7 पारियों में

3 – यशस्वी जायसवाल 27 पारियों में

3* – वैभव सूर्यवंशी 17* पारियों में

शतक का आंकड़ा पार करने के बाद सूर्यवंशी ने आखिरकार 10 छक्के लगाए जिससे बेनोनी के विलोमूर पार्क में अपनी पिछली दो पारियों में कुल 20 छक्के हो गए. उनके चौंकाने वाले आंकड़े 17 पारियों में 80 छक्के U19 लेवल पर अब तक के सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड उनके नाम है.

127 रन बनाकर आउट हुए वैभव (Vaibhav was dismissed after scoring 127 runs)

आखिरकार वैभव सूर्यवंशी 127 रन बनाकर आउट हो गए, जो 2013 में विजय जोल के 128 रनों की पारी से एक रन कम था और कप्तान के तौर पर यह उनकी सिर्फ तीसरी पारी थी, जो यूथ वनडे में किसी भारतीय कप्तान का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. ओपनिंग विकेट के लिए 227 रन बनाकर सूर्यवंशी और जॉर्ज ने सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

अंडर-19 में वैभव का प्रदर्शन (Vaibhav’s performance in the Under-19 tournament)

लगभग 50 की औसत से 973 रन बनाने वाले सूर्यवंशी अगर अंडर-19 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो 1000 रन का आंकड़ा पार कर सकते हैं. भारत अपना पहला मैच जिम्बाब्वे के बुलावेयो में क्वीन स्पोर्ट्स पार्क में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ खेलेगा, इसके बाद ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होंगे. अगर म्हात्रे टूर्नामेंट से पहले ठीक नहीं हो पाते हैं, तो सूर्यवंशी इस ग्लोबल इवेंट के अगले एडिशन में भारत की कप्तानी कर सकते हैं.