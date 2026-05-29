‘2-3 मिनट बात हुई और…’ ऑक्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी को किसका आया था पहला फोन? खुद किया खुलासा

वैभव सूर्यवंशी 2026 के IPL सीज़न में धूम मचा रहे हैं. अपनी ज़बरदस्त बैटिंग की बदौलत, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को दूसरे क्वालिफ़ायर तक पहुँचा दिया है. सिर्फ़ 15 साल की उम्र में, सूर्यवंशी टीम के एक अहम सदस्य बन गए हैं. जब पिछले सीज़न से पहले राजस्थान ने उन्हें टीम में शामिल किया था, तो शायद ही किसी ने यह सोचा होगा या कल्पना भी की होगी कि वह इतनी जल्दी टीम के सबसे ज़रूरी खिलाड़ी बन जाएँगे. IPL ऑक्शन के समय, वैभव सूर्यवंशी दुबई में थे. राजस्थान रॉयल्स ने 2025 के ऑक्शन में उन्हें 1.1 करोड़ में खरीदा. यह एक ऐसी सोची-समझी चाल थी जिसका फ़्रैंचाइज़ी को तब से अब तक ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है.

दरअसल, जब उन्होंने 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के ख़िलाफ़ अपना IPL डेब्यू किया था तो उस समय 14 साल के सूर्यवंशी ने अपने आने का ऐलान बड़े ही शानदार अंदाज़ में किया था. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया था. ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के तौर पर मैदान पर उतरते ही, सूर्यवंशी ने शार्दुल ठाकुर की गेंद को बाउंड्री के पार पहुँचा दिया और सिर्फ़ 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन बना डाले.

भिंडर ने किया था सबसे पहला फ़ोन

सूर्यवंशी ने अब 2025 के अपने यादगार IPL डेब्यू सीज़न के बारे में खुलकर बात की है. JioStar से बात करते हुए, सूर्यवंशी ने बताया कि ऑक्शन के बाद उन्हें बधाई देने के लिए जो सबसे पहला फ़ोन आया था, वह राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर, रोमी भिंडर का था। उन्होंने कहा, ‘मुझे जो सबसे पहला फ़ोन आया था, वह रोमी भिंडर सर का था, जो टीम मैनेजर हैं.’

सूर्यवंशी ने आगे बताया कि उस समय वह दुबई में थे. ठीक उसी शहर में जहाँ ऑक्शन हो रहा था. उन्होंने याद करते हुए बताया कि अपने ट्रायल्स के बाद उन्होंने भिंडर से बात की थी, और उस बातचीत के दौरान भिंडर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वे उनके लिए बोली ज़रूर लगाएँगे. सूर्यवंशी ने बताया, ‘हमने फ़ोन पर दो-तीन मिनट तक बात की थी और उस दौरान उन्होंने मुझे बधाई दी थी.’

IPL की पहली ही गेंद पर छक्का

अपने सपनों जैसे IPL डेब्यू को याद करते हुए, सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट में अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाने के उस ख़ास एहसास को ताज़ा किया. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए, सूर्यवंशी ने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर एक ज़ोरदार छक्का जड़ा, और अपने निडर अंदाज़ से तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उन्होंने बताया कि चूंकि उन्होंने अपने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का मारा था, इसलिए यह उनके लिए सचमुच एक बेहद खास पल और एक यादगार लम्हा बन गया.