‘घर से निकलना हुआ मुश्किल…’ बिहार के लोगों को लेकर क्या बोले वैभव सूर्यवंशी, चेहरे पर दिखी खुशी और मायूसी!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में धूम मचाने के बाद, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में जगह बना ली है. उन्हें टीम इंडिया के इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए चुना गया है. IPL 2026 में, वैभव राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए. IPL के बाद, वह अभी इंडिया A टीम के साथ श्रीलंका के दौरे पर हैं. इसी बीच, राजस्थान रॉयल्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी टीम मैनेजर रोमी भिंडर से बातचीत करते हुए नज़र आए.

इंटरव्यू में वैभव ने कई अहम विषयों पर सवालों के जवाब दिए, जिनमें उनका क्रिकेट खेलने का अंदाज़ और टेस्ट क्रिकेट में उनका भविष्य शामिल था. एक सवाल उनके बढ़ते फ़ैन बेस और उनके होमटाउन के बारे में था. इस सवाल पर वैभव के जवाब में खुशी और थोड़ी उदासी, दोनों की झलक दिखी.

बिहार में रहने के बारे में वैभव ने क्या कहा?

बिहार में ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए वैभव ने कहा, ‘जब मैं पटना एयरपोर्ट पर उतरता हूँ और अपने घर की ओर जाता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है. मैं असल में जितना हो सके घूमना-फिरना पसंद करता हूँ गलियों में पैदल चलना क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ मेरा एक खास रिश्ता है. अगर आप किसी अजनबी से भी कुछ पूछें, तो वे बहुत सम्मान के साथ जवाब देते हैं. वहाँ के लोग सच में बहुत अनोखे हैं; हालाँकि, अब मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया है.’ खास बात यह है कि जब 2026 IPL खत्म होने के बाद वैभव समस्तीपुर में अपने होमटाउन ताजपुर लौटे, तो आस-पास के कई गाँवों के लोग उनसे मिलने के लिए जमा हो गए. हर कोई उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता था, और उनके घर के बाहर इतनी भीड़ थी कि उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया था. अभी वैभव श्रीलंका के दौरे पर हैं, जिसके बाद वह आयरलैंड के लिए रवाना होंगे.