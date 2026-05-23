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579 रन, 236+ का स्ट्राइक रेट… वैभव सूर्यवंशी का बल्ला उगल रहा आग, क्या फिर घर ले जाएंगे लग्जरी कार?

Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 Performance: 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में 236 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं. अगर वह इस सीजन के आखिरी तक स्पीड से रन बनाते रहे, तो एक बार फिर लग्जरी कार अपने नाम कर लेंगे.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 23, 2026 5:10:24 PM IST

राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी.
राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी.


Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 Performance: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में अपने बल्ले से धमाल मचा रहे हैं. 15 साल के युवा बल्लेबाज ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. वह अभी तक इस सीजन में 13 मुकाबले खेल चुके हैं, जिस दौरान उनके बल्ले से 579 रन आए हैं. इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं.

मौजूदा सीजन में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) का स्ट्राइक रेट 236.32 का रहा है, जो बाकी सभी बल्लेबाजों से ज्यादा है. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के पास एक बार फिर लग्जरी कार जीतने का मौका है. अगर वैभव सूर्यवंशी सीजन के बाकी मैचों में भी इसी तरह की आतिशी बल्लेबाजी करते हैं, तो ‘सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन’ का अवॉर्ड जीत सकते हैं.

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किसको मिलेगी चमचमाती कार?

आईपीएल के हर सीजन में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले खिलाड़ी को ‘सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन’ का अवॉर्ड दिया जाता है. इस अवॉर्ड के लिए सिर्फ वह खिलाड़ी रेस में होते हैं, जो कम से कम 7 मैच खेलते हैं, 100 गेंदों का सामना किया है. सीजन के आखिरी में जिस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहेगा, उसे ही यह अवॉर्ड दिया जाएगा. इस खास अवॉर्ड को जीतने वाले बल्लेबाज को एक चमचमाती Tata Sierra कार दी जाती है. साथ ही इनाम के तौर पर 10 लाख रुपये का प्राइज भी दिया जाता है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: 1 सीट, 4 दावेदार… MI के हाथ में RR-PBKS-KKR की किस्मत! कौन खेलेगा प्लेऑफ?

पिछले 5 सीजन के विजेता

  • IPL 2021- शिमरॉन हेटमायर (दिल्ली कैपिटल्स), 168.05
  • IPL 2022- दिनेश कार्तिक (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु), 183.33
  • IPL 2023- ग्लेन मैक्सवेल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु), 183.48
  • IPL 2024- जेक फ्रेजर-मैकगर्क (दिल्ली कैपिटल्स), 234.04
  • IPL 2025- वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स), 206.55

IPL 2026 में किसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा?

आईपीएल 2026 में अभी तक 67 मैच खेले जा चुके हैं. अभी तक स्ट्राइक रेट के मामले में वैभव सूर्यवंशी सबसे आगे हैं. उन्होंने 236.32 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. उनके बाद फिन एलन 219.33 के स्ट्राइक रेट के साथ दूसरे नंबर पर आते हैं. फिर प्रियांश आर्य (212.86), अभिषेक शर्मा (206.22) और उर्विल पटेल (201.56) का नाम आता है. अगर वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में सीजन के आखिरी में भी सबसे ऊपर रहते हैं, तो एक बार फिर चमचमाती कार अपने घर ले जाएंगे. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में भी यह अवॉर्ड अपने नाम किया था. उस सीजन सूर्यवंशी ने 206.55 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे.

Tags: IPL 2026vaibhav suryavanshi
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