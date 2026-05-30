Home > खेल > Vaibhav Sooryavanshi: हेल्थ डिपार्टमेंट में शामिल होने जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, ऐलान के बाद उड़े सबके होश

Vaibhav Sooryavanshi: हेल्थ डिपार्टमेंट में शामिल होने जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, ऐलान के बाद उड़े सबके होश

Vaibhav Sooryavanshi: झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहे हैं. वे उनके टैलेंट और पॉजिटिव सोच से बहुत प्रभावित हैं. झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ मिलकर युवाओं में हेल्थ, फिटनेस, डिसिप्लिन और पॉजिटिव लाइफस्टाइल का मैसेज फैलाएगा.

By: Divyanshi Singh | Published: May 30, 2026 2:02:08 PM IST

वैभव सूर्यवंशी अब स्वास्थ्य विभाग से जुड़ेंगे
वैभव सूर्यवंशी अब स्वास्थ्य विभाग से जुड़ेंगे


Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी और उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स के IPL 2026 में सस्पेंड होने के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है. वैभव सूर्यवंशी अब झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट में शामिल होंगे. यह घोषणा झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर डॉ. इरफान अंसारी ने की. डॉ. इरफान अंसारी के मुताबिक, वैभव सूर्यवंशी को झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट का ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा. वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए चर्चा में रहे हैं. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफायर 2 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. अब उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए झारखंड सरकार राज्य में हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है.

हेल्थ डिपार्टमेंट के ब्रांड एंबेसडर

झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर डॉ. इरफान अंसारी ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में जानकारी देते हुए अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, “युवा क्रिकेट स्टार वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी धमाकेदार बैटिंग, कमाल के टैलेंट और कम उम्र से पूरे देश को इम्प्रेस किया है, उन्हें झारखंड में सम्मानित किया जाएगा. उन्हें झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट का ब्रांड एंबेसडर भी बनाया जाएगा.”

You Might Be Interested In

झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर ने किया बड़ा ऐलान

डॉ. इरफान अंसारी ने आगे लिखा, “वैभव, भले ही आपकी टीम (राजस्थान रॉयल्स) मैच हार गई, लेकिन आपने लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया है.” डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि वह खुद एक पुराने खिलाड़ी थे, और इसलिए उनकी काबिलियत को अच्छी तरह समझते हैं. जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कम उम्र में टॉप इंटरनेशनल बॉलर्स को हराया है, वह तारीफ के काबिल है.

उन्होंने लिखा कि वैभव ने न सिर्फ अपना, बल्कि अपने माता-पिता, बिहार और पूरे देश का नाम रोशन किया है. झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर ने इसके लिए वैभव की तारीफ की. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को दिल से बधाई दी और कहा कि वे जल्द ही झारखंड में उन्हें सम्मानित करेंगे.

झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहे हैं. वे उनके टैलेंट और पॉजिटिव सोच से बहुत प्रभावित हैं. झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ मिलकर युवाओं में हेल्थ, फिटनेस, डिसिप्लिन और पॉजिटिव लाइफस्टाइल का मैसेज फैलाएगा.

वैभव को झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट का ब्रांड एंबेसडर घोषित करते हुए, उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि 15 साल का यह खिलाड़ी भविष्य में वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का नाम नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और देश को लंबे समय तक उन पर गर्व रहेगा.

IPL 2026 के बाद वैभव कहां खेलेंगे?

IPL 2026 में 16 मैचों में सबसे ज्यादा रन (776) बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही टीम इंडिया में शामिल करने की मांग उठ रही है. उम्मीद है कि सीनियर टीम में जगह बनाने और उनके डेब्यू का उनका इंतजार जल्द ही खत्म होगा. अभी वैभव को श्रीलंका दौरे पर जाने वाली इंडिया A टीम के लिए चुना गया है, जहाँ वह IPL में खेलेंगे. 2026 के बाद खेलते हुए दिखेंगे.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड ड्रेस में आरजे महवश का किलर अंदाज

May 29, 2026

सेहत के लिए हानिकारक है कॉफी, हो सकते हैं ये...

May 29, 2026

दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन...

May 29, 2026

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026

बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग

May 29, 2026

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

May 29, 2026
Vaibhav Sooryavanshi: हेल्थ डिपार्टमेंट में शामिल होने जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, ऐलान के बाद उड़े सबके होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vaibhav Sooryavanshi: हेल्थ डिपार्टमेंट में शामिल होने जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, ऐलान के बाद उड़े सबके होश
Vaibhav Sooryavanshi: हेल्थ डिपार्टमेंट में शामिल होने जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, ऐलान के बाद उड़े सबके होश
Vaibhav Sooryavanshi: हेल्थ डिपार्टमेंट में शामिल होने जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, ऐलान के बाद उड़े सबके होश
Vaibhav Sooryavanshi: हेल्थ डिपार्टमेंट में शामिल होने जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, ऐलान के बाद उड़े सबके होश