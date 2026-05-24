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वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में मचाया तूफान, तोड़ा दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड! दिग्गज भी रह गए पीछे

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 14 मुकाबलों में 583 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक और 1 शतक देखने को मिला.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 24, 2026 6:55:06 PM IST

वैभव सूर्यवंशी वर्ल्ड रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी वर्ल्ड रिकॉर्ड


Vaibhav Sooryavanshi World Record: राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने आईपीएल 2026 में इतिहास रच दिया है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ भले ही वह बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन इस मैच के दौरान उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वैभव अब किसी भी टी20 टूर्नामेंट या सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टीनएजर खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) के नाम था.

14 मैचों में 583 रन, स्ट्राइक रेट ने चौंकाया

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 14 मुकाबलों में 583 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक और 1 शतक देखने को मिला. सबसे खास बात उनका आक्रामक अंदाज रहा, क्योंकि उन्होंने पूरे सीजन में 232.27 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. यह मौजूदा सीजन के टॉप-10 बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट भी रही.

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चौके-छक्कों से बरसाए 500+ रन

वैभव ने इस सीजन विरोधी गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने 50 चौके और 53 छक्के लगाए. यानी उनके कुल 583 रन में से 518 रन सिर्फ बाउंड्री के जरिए आए. यह इस सीजन का सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी प्रदर्शन माना जा रहा है. वह आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं.

राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़े मैच विनर बने

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के लिए वैभव सूर्यवंशी इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उनकी तूफानी पारियों ने कई मैचों में टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. इतनी कम उम्र में उनकी निडर बल्लेबाजी ने क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस दोनों को प्रभावित किया है. आने वाले समय में उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा स्टार माना जा रहा है.

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Tags: IPL 2026T20 RecordsVaibhav SooryavanshiVaibhav Sooryavanshi world record
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