आयरलैंड दौरे पर वैभव और शुभमन करेंगे ओपनिंग? इस दिग्गज ने सूर्यवंशी के T20I डेब्यू पर लगाई मुहर!

राजस्थान रॉयल्स: IPL के मंच पर अपनी बल्लेबाजी से सनसनी मचाने वाले युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसने भारतीय क्रिकेट जगत में नई चर्चा छेड़ दी है. दिग्गज क्रिकेट एक्सपर्ट इयान बिशप ने इस खिलाड़ी की काबिलियत पर इतना बड़ा दांव खेला है कि उन्होंने यशस्वी जायसवाल जैसे स्थापित नाम को दरकिनार करते हुए वैभव को भविष्य का ओपनर बता दिया है. क्या वाकई यह 14-15 साल का लड़का टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने के बेहद करीब है? बिशप ने सूर्यवंशी और शुभमन गिल की जोड़ी को लेकर जो तर्क दिए हैं, वो हर क्रिकेट प्रेमी को हैरान कर देंगे.

वेस्ट इंडीज़ के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ इयान बिशप का मानना ​​है कि IPL के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी अब इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के इस युवा खिलाड़ी का समर्थन करते हुए कहा कि वह जल्द ही भारत की T20I टीम में अपना डेब्यू कर सकते हैं.

बिशप ने सूर्यवंशी को भारत T20I टीम में शामिल किया

बिशप ने सूर्यवंशी को अपनी वैकल्पिक भारत T20I टीम में शामिल किया और शुभमन गिल के साथ उन्हें ओपनर के तौर पर चुनने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई. दिलचस्प बात यह है कि बिशप ने सूर्यवंशी को उनके राजस्थान रॉयल्स के साथी खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल से भी ऊपर रखा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूर्यवंशी जून में आयरलैंड के खिलाफ होने वाले T20I दौरे के दौरान भारत के लिए अपना डेब्यू कर सकते हैं.

शुभमन के साथ वैभव को ओपनिंग के लिए उतारा

ESPNcricinfo से बात करते हुए बिशप ने कहा, ‘मैं अपनी टीम में तीन ओपनर्स को चुन रहा हूँ. मैं जहाँ भी मुमकिन हो, वहाँ एक लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन चाहता हूँ. शुभमन गिल अच्छी फ़ॉर्म में हैं, इसलिए मैंने उन्हें चुना है. दूसरे ओपनर, जो लेफ्ट-हैंडर हैं, वह हैं वैभव सूर्यवंशी. मुझे लगता है कि वह अब अगले लेवल के लिए तैयार हैं और मैंने प्रभसिमरन सिंह को भी चुना है. प्रियांश आर्य भी एक विकल्प थे, लेकिन इस सीज़न में प्रभ की फ़ॉर्म ज़्यादा बेहतर रही है.’

बिशप ने पिछले दो IPL सीज़न्स में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए श्रेयस अय्यर को भी टीम में जगह दी. 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को खिताब जिताने और 2025 में पंजाब किंग्स को फ़ाइनल तक पहुँचाने के बावजूद, अय्यर दिसंबर 2023 से भारत की T20I टीम से बाहर चल रहे हैं.

गेंदबाज़ों में, बिशप ने अनुभवी और अच्छी फ़ॉर्म में चल रहे IPL खिलाड़ियों को चुना. भुवनेश्वर कुमार, क्रुणाल पांड्या और युजवेंद्र चहल उनकी पहली पसंद थे, जबकि मोहसिन खान, प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा का भी उन्होंने खास तौर पर ज़िक्र किया.