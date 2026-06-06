Vaibhav Suryavanshi को मिला 72 छक्कों का फल, अब पहनेंगे टीम इंडिया की जर्सी; बने सबसे कम उम्र के डेब्यू स्टार

Vaibhav Suryavanshi: भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आने वाली T20I सीरीज़ के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे और तिलक वर्मा को उप-कप्तान बनाया गया है.सबसे बड़ी बात टीनएज सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को शामिल करना है, जिन्हें उनके शानदार IPL 2026 सीज़न का इनाम मिला है.वह टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बनने वाले हैं. टीम में नीतीश रेड्डी, प्रिंस यादव और हर्षित राणा जैसे कई IPL स्टार खिलाड़ी भी शामिल हैं.

वैभव सूर्यवंशी को मिला 72 छक्के का गिफ्ट

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में शानदार बैटिंग की है. उन्होंने इस सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं. यह 15 साल का बैट्समैन रन बनाने के मामले में नंबर वन रहा. जीती हुई ट्रॉफियों के मामले में भी उनका दबदबा रहा. वैभव ने इस सीज़न में 16 मैचों में 776 रन बनाए. इस युवा बाएं हाथ के बैट्समैन का स्ट्राइक रेट दिखाता है कि वह कितनी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था. वैभव ने 237.30 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उनका एवरेज 48.50 रहा. उन्होंने इस सीज़न में 72 छक्के और 62 चौके लगाए हैं.

पांच अवॉर्ड जीते

इस परफॉर्मेंस के आधार पर, वैभव ने IPL 2026 में पांच अवॉर्ड जीते. उन्होंने न सिर्फ ऑरेंज कैप जीती, जो एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन को दी जाती है, बल्कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्स ऑफ द सीजन और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अवॉर्ड भी जीते.इसके साथ ही, वैभव एक ही IPL में अकेले पांच अवॉर्ड जीतने वाले पहले प्लेयर बन गए. इससे पहले किसी दूसरे प्लेयर ने यह कारनामा नहीं किया है.

दूसरे सीजन में शानदार

यह वैभव का सिर्फ दूसरा IPL सीजन था. उन्हें पिछले साल राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था. राजस्थान ने उनके लिए 1.10 करोड़ रुपये दिए थे. पिछले सीजन में वैभव ने अपना जलवा पहले ही दिखा दिया था. उन्होंने सात मैच खेले और 252 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी शामिल है.

आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी