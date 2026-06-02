वैभव सूर्यवंशी पर BCCI मेहरबान! सिलेक्टर्स को मिला खास संदेश, इंग्लैंड-आयरलैंड टूर का रास्ता साफ?

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अपने ज़बरदस्त प्रदर्शन से जिस तरह टॉप बल्लेबाज़ों में अपनी जगह बनाई है, वह काबिले तारीफ़ है. इसी का नतीजा है कि टीम इंडिया के सिलेक्टर्स को अब BCCI से खास निर्देश मिले हैं. BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने अजीत अगरकर और उनकी टीम, जो इंडियन टीम को चुनती है, को वैभव सूर्यवंशी के लिए जो भी ज़रूरी हो, करने का निर्देश दिया है. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सैकिया ने कहा कि वैभव एक यूनिक टैलेंट है. वह इंडियन क्रिकेट का वंडर बॉय है, जो भविष्य में दुनिया में तहलका मचाने वाला है. सिलेक्शन कमिटी वैभव के लिए और उसके सबसे अच्छे हित में जो भी सबसे अच्छा होगा, वह करेगी.

क्या वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर खेलेंगे?

देवजीत सैकिया का बयान ऐसे समय में आया है जब इंडिया के आयरलैंड और इंग्लैंड टूर शुरू होने वाले हैं. जून-जुलाई में होने वाले इन टूर के लिए टीम की घोषणा होनी है और जहां वैभव सूर्यवंशी के शामिल होने की अटकलें पहले से ही थीं, वहीं सैकिया के बयान ने दिलचस्पी और बढ़ा दी है.

वैभव सूर्यवंशी के बारे में देवजीत सैकिया ने क्या कहा?

देवजीत सैकिया ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि “हम सब वैभव के परफॉर्मेंस से खुश हैं. वह इंडियन क्रिकेट का वंडर बॉय है. मुझे पूरा भरोसा है कि वह भविष्य में दुनिया में धूम मचा देगा.” सैकिया ने आगे कहा कि IPL 2026 के दौरान टीम इंडिया के सभी सिलेक्टर्स मौजूद थे. उन्होंने मैचों को करीब से देखा. वैभव के परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि जब वे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए टीम चुनने बैठेंगे, तो वे वैभव के लिए जो भी सबसे अच्छा होगा, करेंगे.

सिलेक्टर्स को निर्देश

कप्तान और इंडियन सिलेक्टर्स के अलावा, BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया भी टीम इंडिया की सिलेक्शन मीटिंग्स में मौजूद रहते हैं. ऐसे में उनके इस बयान को इंडियन सिलेक्टर्स को एक निर्देश के तौर पर देखा जा रहा है. BCCI प्रेसिडेंट मिथुन मिन्हास और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने भी वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है.

वैभव जैसा कोई नहीं

क्रिकेट की दुनिया के बड़े-बड़े नाम भी वैभव सूर्यवंशी के खेल की लगातार तारीफ़ कर रहे हैं. उनका कहना है कि वैभव को अब कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है और वह टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए तैयार हैं. ऐसे क्रिकेटरों में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, अजय जडेजा, वीरेंद्र सहवाग, इरफ़ान पठान और हरभजन सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

सचिन ने अगरकर के सामने वैभव की तारीफ

जब सचिन तेंदुलकर ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ़ की, तो अजीत अगरकर भी मौजूद थे, उन्होंने उनकी बॉल-हिटिंग, रिस्ट-हैंडलिंग और बॉल को पढ़ने की काबिलियत की तारीफ़ की. उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी के ख़िलाफ़ आ रहे सभी बयानों के बाद भारतीय सिलेक्टर्स को भी उन्हें मौका देने पर विचार करना होगा.