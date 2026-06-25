Vaibhav Suryavanshi: कल ही होगा वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू? टीम इंडिया के होटल पहुंचा परिवार; वीडियो वायरल

सीरीज से पहले वैभव के माता-पिता नार्थन आयरलैंड और बेलफास्ट में टीम इंडिया के होटल में पहुंच चुके हैं. उनके परिवार का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें उनके माता-पिता होटल के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद वैभव के इंटरनेशन डेब्यू की चर्चा तेज हो गई है.

Vaibhav Suryavanshi: भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मुकाबले के सीरीज का आगाज कल (26 जून) से होगा. इस सीरीज की सबसे खास बात ये रहने वाली है कि इस सीरीज में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर सकते हैं. अगर उन्हें कल डेब्यू करने का मौका मिलता है तो वो एक बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेंगे. डेब्यू करते ही वो भारत के लिए सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

सीरीज से पहले वैभव को मिली भारत की जर्सी

आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले वैभव के टीम इंडिया की जर्सी मिली. पहली बार भारत की जर्सी मिलने पर वैभव ने कहा कि ‘ मेरे पास शब्द नहीं है. जिस वजह से मैने पहले दिन बल्ला उठाया और प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट ग्राउंड गया आज वो सपना पूरा हो गया. आज उस सफर का सबसे बड़ा कदम पूरा हूआ. मै सच में इस एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर सकता.







15 साल के बल्लेबाज ने ये भी माना कि जब उन्हे ये जर्सी मिली तो उन्हे यकीन नहीं हुआ. उन्होने कहा कि ‘ ये सपने जैसा लगा. जैसे ही मैंने वो टी-शर्ट देखी मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी. कभी-कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है. और जब वो सच हो जाता है तो समझ नहीं आता है कि कैसे रिएक्ट करें. मेरे साथ बिल्कुल ऐसी ही हुआ’.

तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

वैभव हाल को जब भारतीय टीम के लिए चुना गया तब ही एक रिकॉर्ड उनके नाम हो गया. वो टीम इंडिया में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. उन्होने 36 साल पुराना रिक़र्ड तोड़ दिया. इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था. सचिन ने 1989 में सिर्फ 16 साल की उम्र में भारत के लिए पहला मैच खेला था. वैभव ने कुछ ही दिन पहले इंडिया A के लिए शानदार पारी खेली थी. जिसके बाद हर जगह उन्ही का चर्चा हो रही है. उन्होने 21 जून को दांबुला में श्रीलंका A के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन की शानदार पारी खेली थी. इस पारी में 11 गेंदों में उन्होनें पचासा पूरा किया. ये लिस्ट A क्रिकेट में दुनिया का सबसे तेज फिफ्टी का नया रिकॉर्ड है. पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका के कौशल्या वीररत्ने के नाम था जिन्होंने 12 गेंदों पर फिफ्टी बनाई थी. IPL 2026 में किया कमाल