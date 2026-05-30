15 साल के बल्लेबाज की दिलेरी… रबाडा ने मारी घातक बाउंसर, फिर भी पीछे नहीं हटे वैभव सूर्यवंशी

Vaibhav Sooryavanshi vs Kagiso Rabada: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-2 में ही भले ही वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान रॉयल्स को हार मिली है, लेकिन उनकी पारी को सालों तक याद रखा जाएगा. नॉकआउट मैच में 15 साल के सलामी बल्लेबाज ने अपनी टीम के लिए अकेले खड़े होकर लड़ाई लड़ी. गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की पारी की शुरुआत करने आए.

एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने एक छोर संभाले रखा. उन्होंने 47 गेंदों पर 96 रनों की शानदार पारी खेली और 18वें ओवर में आउट हो गए. इस पारी के दौरान 15 साल के बल्लेबाज की बहादुरी का नजारा देखने को मिला. दरअसल, बल्लेबाजी के दौरान गुजरात टाइटंस के तेज कगिसो रबाडा की खतरनाक बाउंसर वैभव सूर्यवंशी के हेलमेट पर लगी. इसके बावजूद सूर्यवंशी मैदान से बाहर नहीं गए और बल्लेबाजी जारी रखी.

सूर्यवंशी को लगी रबाडा का घातक बाउंसर

वैभव सूर्यवंशी एक छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. गुजरात टाइटंस के गेंदबाज सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को आउट करने के लिए शॉर्ट गेंद और बाउंसर का इस्तेमाल कर रहे थे. 14वें ओवर की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार सिक्स लगाया. इसके बाद रबाडा ने स्टंप्स पर शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर वैभव सूर्यवंशी ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन स्पीड के कारण गेंद उनके हेलमेट पर जा लगी. इसके बाद तुरंत टीम के फिजियो मैदान पर पहुंचे और जांच की उन्हें चोट नहीं आई है. हालांकि इससे पहले मैदान पर एक प्यारा नजारा देखने को मिला, जब मोहम्मद सिराज वैभव सूर्यवंशी के पास चेक करने के लिए पहुंचे. अच्छी बात यह रही कि वैभव सूर्यवंशी चोट नहीं आई. इसके बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी.

🚨Respect for Mohammed Siraj 🚨 The moment Kagiso Rabada’s fiery bouncer hit young Vaibhav Suryavanshi on the head, Mohammed Siraj forgot the competition and instantly rushed to check on him. Siraj checking Vaibhav’s ear and head immediately after the blow proves that humanity… pic.twitter.com/hog0e8SEh6 — Central Cricket (@arshdeep3444) May 29, 2026

वैभव सूर्यवंशी ने ठोके 96 रन

15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बाउंसर लगने के बावजूद बल्लेबाजी जारी रखी. जब सूर्यवंशी को हेलमेट पर गेंद लगी थी, तो वह 32 गेंदों पर 56 रन बनाकर खेल रहे थे. फिर उन्होंने 16वें ओवर में जेसन होल्डर को आड़े हाथों लिया और 4 गेंदों पर 3 बाउंड्री लगा दी. आखिरकार 18वें ओवर में कगिसो रबाडा की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी थर्ड मैन की दिशा में प्रसिद्ध कृष्णा को कैच थमा बैठे. वैभव सूर्यवंशी 47 गेंदों पर 96 रन बनाकर आउट हुए. वह सिर्फ 4 रन से अपना शतक पूरा करने से चूक गए.

रबाडा ने सूर्यवंशी की तारीफ की

वैभव सूर्यवंशी की पारी देखकर कगिसो रबाडा भी उनके फैन हो गए. मैच खत्म होने के बाद रबाडा ने जियोस्टार पर बातचीत करते हुए कहा, ‘वह खेल देखने वाले हर किसी को लगातार आश्चर्यचकित कर रहा है. उसके हाथ इतने तेज हैं कि वह जल्दी ही लंबी गेंदों को पकड़ लेता है. उसमें बहुत एनर्जी है. जब आप युवा होते हैं, तो आपमें बहुत एनर्जी होती है और कोई डर नहीं होता, और उसने ठीक यही दिखाया है. निडरता और खेल के प्रति एक स्वाभाविक प्रवृत्ति जो उसे इस तरह का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है. इस स्तर पर, उम्र मायने नहीं रखती, उसकी उम्र कितनी है यह मायने नहीं रखता. वह जो कर रहा है वह अद्भुत है.’ बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में आक्रामक अंदाज में करीब 800 रन बनाए हैं. फिलहाल उनके सिर पर ऑरेंज कैप भी सजी हुई है.