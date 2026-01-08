Home > क्रिकेट > अंडर-19 लेवल पर शानदार प्रदर्शन कर रहे वैभव सूर्यवंशी, क्या अब सीनियर टीम में मिलेगा मौका या अभी और करना पड़ेगा इंतजार?

Vaibhav Suryavanshi Runs in U-19: जूनियर लेवल पर शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी अब काफी जोड़-जोड़ से सीनियर टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं. लेकिन उन्हें अभी सीनियर टीम में जगह मिलने के लिए और मशक्कत करनी पड़ेगी.

By: Sohail Rahman | Published: January 8, 2026 9:01:38 PM IST

Vaibhav suryavanshi stats
Vaibhav suryavanshi stats


Vaibhav Suryavanshi Stats: वर्ल्ड क्रिकेट में अब तक सिर्फ तीन 14 साल के खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है. 1996 में पाकिस्तान के हसन रजा, 2019 में कुवैत के मीत भावसार और 2021 में सिएरा लियोन के जॉर्ज सेसे. वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा का मानना ​​है कि भारत भी 14 साल के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी के लिए तैयार है. इसको लेकर मनीष ने कहा कि 14 साल और 263 दिन के वैभव को जल्द ही सीनियर नेशनल टीम में डेब्यू करने के लिए सपोर्ट किया.

दुबई में U19 वर्ल्ड कप मैच में UAE के खिलाफ़ वैभव के 171 रन बनाने के एक दिन बाद मनीष ने कॉन्फिडेंस से कहा कि मेरी राय में वह बिल्कुल तैयार है, कम से कम इंडियन T20 टीम के लिए.

अब तक अंडर-19 में वैभव ने कितने रन बनाए? (How many runs has Vaibhav scored in Under-19 matches so far?)

लगभग 50 की औसत से 973 रन बनाने वाले सूर्यवंशी अगर अंडर-19 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो 1000 रन का आंकड़ा पार कर सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैभव महज 14 साल की उम्र में छह अलग-अलग देशों में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने भारत के अलावा यूएई, कतर, इंग्‍लैंड, ऑस्‍ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में शतक जड़ा है. युवा स्टार ने अबतक जिस देश में भी शिरकत किया है. वहां सेंचुरी जड़ी है.

वैभव ने अब तक किन टूर्नामेंट में जड़े हैं शतक? (In which tournaments has Vaibhav scored centuries so far?)

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए शानदार शतक लगाया था. तो वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ यूथ वनडे शतक और टेस्ट में शतक जड़ा. इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूथ टेस्ट में शतक लगाया. इंडिया ए के लिए राइजिंग एशिया कप में शतक लगाया. घरेलू क्रिकेट में भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला लगातार आग उगल रहा है. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में शतक लगाया है. अंडर 19 एशिया कप में शतक लगाया है. अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे में शतक लगाया.

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक आठ फर्स्ट क्लास, आठ लिस्ट ए और 18 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास की 12 पारियों में 17.25 की औसत से 207, लिस्ट ए की आठ पारियों में 44.12 की औसत से 353 और टी20 की 18 पारियों में 41.23 की औसत से 701 रन निकले हैं.

क्या सीनियर टीम में वैभव को मिलेगा मौका? (Will Vaibhav get a chance in the senior team?)

जूनियर लेवल पर शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी को सीनियर टीम में जगह बनाने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. क्योंकि भारतीय टीम में अभी ऐसे कई खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं. जो टीम में जगह डिजर्व करते हैं. लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है. खासकर टी20 और वनडे में अभी खिलाड़ियों की भरमार है. ऐसे में टीम में जगह बनाने के लिए वैभव को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. दूसरी बात वैभव की उम्र भी अभी बहुत कम है. इसलिए उनके चयन में ऐज फैक्टर भी बाधा बन सकता है.

