IPL के बाद क्यों शांत है वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, इस बड़ी कमजोरी ने खड़ी की मुश्किल, क्या टूट जाएगा टीम इंडिया में डेब्यू का सपना?

IPL 2026 में ऑरेंज कैप जीतकर सनसनी मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी इन दिनों एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. इंडिया-ए की तरफ से खेलते हुए उनकी ताबड़तोड़ शुरुआत तो दिख रही है, लेकिन वो इसे बड़ी पारी में नहीं बदल पा रहे हैं. इस बीच श्रीलंका-ए के खिलाफ मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसने उनके इंटरनेशनल डेब्यू पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

इंडिया A और श्रीलंका A के बीच ट्राई-सीरीज का तीसरा मैच चल रहा है. श्रीलंका A ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. IPL 2026 से शानदार फॉर्म में चल रहे वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार शुरुआत तो की, लेकिन एक बार फिर वे कोई बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. नतीजतन, टीम इंडिया में उनके संभावित डेब्यू से पहले उनकी फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी की फॉर्म पर उठे सवाल

IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी को इंडिया A टीम में जगह मिली थी, जहां उन्होंने ऑरेंज कैप समेत पांच बड़े अवॉर्ड जीते थे. हालांकि, अब तक उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. इंडिया A, श्रीलंका A और अफगानिस्तान A के बीच चल रही ट्राई-सीरीज में उन्होंने तीन पारियां खेली हैं. श्रीलंका A के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 12 गेंदों में 14 रन बनाए. अफगानिस्तान A के खिलाफ उन्होंने वापसी की कोशिश करते हुए 22 गेंदों में 44 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे फैंस और टीम मैनेजमेंट को एक बड़ी पारी की उम्मीद जगी. हालांकि, श्रीलंका A के खिलाफ दूसरे मैच में उन्होंने 14 गेंदों में 21 रन बनाए, जिससे उनके प्रदर्शन पर और अधिक सवाल उठने लगे हैं.

सूर्यवंशी को जल्द ही शानदार वापसी की जरूरत

सीजन 19 के खत्म होने के बाद से वैभव सूर्यवंशी ने तीन मैच खेले हैं और कुल 79 रन बनाए हैं. इस दौरे के बाद उन्हें टीम इंडिया के साथ आयरलैंड जाना है, जहां उनके संभावित इंटरनेशनल डेब्यू की चर्चा है. हालांकि, अगर वे अफगानिस्तान A के खिलाफ अगले मैच में रन बनाने में नाकाम रहते हैं, तो आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग XI में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा. फिलहाल, उनका आक्रामक खेल का अंदाज ही उनके लिए चुनौती साबित हो रहा है.

वैभव सूर्यवंशी का आज(15 June) का प्रदर्शन

15 जून को दांबुला में इंडिया A और श्रीलंका A के बीच खेले गए मैच में, वैभव सूर्यवंशी छोटी सी पारी के बाद आउट हो गए. 50 ओवर के इस मैच में उन्होंने सिर्फ़ 21 रन बनाए; उन्होंने 14 गेंदों का सामना करते हुए तीन चौके और एक छक्का लगाया. उन्हें सहान अराच्चिगे की गेंद पर (चौथे ओवर की पांचवीं गेंद पर) वनुजा सहान ने कैच आउट किया.