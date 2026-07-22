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वैभव सूर्यवंशी का खौफ बरकरार! टी20 सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान बोले, ‘2-3 मैचों से इस 15 साल के लड़के…’

इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप होने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी का खौफ बरकरार है! टी20 सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा ने 15 साल के युवा स्टार पर बड़ा बयान दिया है.

By: Shivani Singh | Published: July 22, 2026 4:57:10 PM IST

इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप होने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी का खौफ बरकरार है! टी20 सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा ने 15 साल के युवा स्टार पर बड़ा बयान दिया है.
इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप होने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी का खौफ बरकरार है! टी20 सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा ने 15 साल के युवा स्टार पर बड़ा बयान दिया है.


युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का हालिया इंग्लैंड दौरा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. 15 वर्षीय वैभव तीन टी20 मैचों में सिर्फ 14, 13 और 15 रन ही बना सके, जबकि भारतीय टीम को सीरीज में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. दो मौकों पर तो वे जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट-पिच गेंदों का शिकार बने.

हालांकि, जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा का मानना है कि इतनी कम उम्र में किसी खिलाड़ी का आकलन करना जल्दबाजी होगी. ‘जियोस्टार’ से बात करते हुए रज़ा ने कहा कि वैभव में गजब की प्रतिभा है, और अगर उन्हें सही माहौल व मार्गदर्शन मिले, तो वे भविष्य में विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में शामिल हो सकते हैं.

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सिकंदर रज़ा (कप्तान, जिम्बाब्वे) ने कहा, ’15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. सिर्फ दो-तीन मैचों के आधार पर किसी खिलाड़ी को परखना सही नहीं होगा. वैभव के आसपास कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. अगर उनका सही से मार्गदर्शन किया जाए, तो वे अपनी पीढ़ी के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन सकते हैं.’

हरारे में वापसी: जहाँ खेली थी यादगार पारी

वैभव अब एक बार फिर हरारे के मैदान पर उतरने की तैयारी में हैं, जहाँ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. इसी मैदान पर इसी साल जनवरी में अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ महज 80 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को चैंपियन बनाया था. संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में यह पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में वैभव को टॉप ऑर्डर में लगातार मौके मिलेंगे.

रज़ा ने आगे कहा, ‘वैभव ने पिछले एक साल में भारत की अंडर-19 टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करना कोई मामूली बात नहीं है; आज के दौर में ऐसी मिसालें कम ही देखने को मिलती हैं. वे एक खास खिलाड़ी हैं, और अब यह देखना बेहद अहम होगा कि उनके करियर को आगे कैसे संभाला जाता है.’

‘भारत को एकतरफा दावेदार मानना गलत’

सिकंदर रज़ा ने इस धारणा को साफ खारिज कर दिया कि भारतीय टीम इस सीरीज में जीत की इकलौती दावेदार है. उनका मानना है कि दोनों टीमों के पास जीत का बराबर मौका है और मुकाबला बेहद रोमांचक होगा.

स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘जिम्बाब्वे लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सीरीज बेहद कड़े मुकाबले वाली होगी.’

जिम्बाब्वे ने पिछले कुछ महीनों में कई मजबूत टीमों को चुनौती दी है. फरवरी टी20 वर्ल्ड कप: ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराकर बड़ा उलटफेर किया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी. इस साल श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ भी जीत दर्ज की है.

136 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके रज़ा ने कहा, ‘दोनों टीमों के पास जीत की बराबरी संभावना है. भारत आक्रामक क्रिकेट खेलता है, और अगर उनके बल्लेबाज लय में आ जाएं तो मैच का पासा एक पल में पलट सकता है. लेकिन इस आक्रामक अंदाज में जोखिम भी होता है अगर उन्हें अच्छी शुरुआत न मिले और वे बड़ा स्कोर न बना पाएं, तो विपक्षी टीम के पास वापसी का पूरा मौका रहता है.’

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