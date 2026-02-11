‘भगवान की कसम बिल्कुल वही…’ वैभव सूर्यवंशी को लेकर इंग्लैंड के पूर्व स्टार मार्क बुचर ये क्या बोल गए?

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को अपने युवा करियर की शायद सबसे बड़ी तारीफ तब मिली जब उनकी तुलना महान गैरी सोबर्स से की गई है. महान सचिन तेंदुलकर से तुलना अब पुरानी बात हो गई है. हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व बैटर मार्क बुचर ने उनकी तुलना की है, जिन्हें लगता है कि सूर्यवंशी की बैटिंग के बारे में सब कुछ सोबर्स द्वारा पॉपुलर किए गए पुराने जमाने का एक हिस्सा है.
सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीताने में शानदार मदद की है, वह अपने प्रोफेशनल करियर की इससे बेहतर शुरूआत की उम्मीद नही कर सकते है. हालांकि बुचर ने उनकी और इकलौते सर गारफ़ील्ड सोबर्स की बैटिंग की तुलना करके इसे और बेहतर बना दिया है.
Lakshmi Narayan Rajyog: महाशिवरात्रि पर बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग, जानें क्या है इसका अर्थ और क्यों माना जाता है
मार्क बुचर ने क्या कहा?
बिहार के 14 साल के बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया है. विजडन क्रिकेट से बात करते हुए कहा कि बुचर ने कहा कि जब मैनें वैभव को बैटिंग करते देखा तो मेर दिमाग में सबसे पहले नाम गैरी सोबर्स का आया था. उनका स्टाइल, बैलेंस और टाइमिंग उनके (सोबर्स) जैसा ही है.
बुचर ने कही ये बात
बुचर ने फैंस से 1968 में स्वानसी में सोबर्स के छह छक्कों का फुटेज देखने की भी अपील की है. उनका दावा है कि उस मैच में सोबर्स का बैट स्विंग बिल्कुल वैभव जैसा दिखता है. ‘मैं दूसरी पीढ़ी के उन लोगों से अपील करूंगा जिनके मन में सर गैरी की वह इमेज नहीं है कि वे स्वानसी में मैल्कम नैश के खिलाफ उनके छह छक्कों का वीडियो ढूंढें और बस उसे देखें. मैं भगवान कसम खाता हूं, यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है’.
Vande Mataram New Guidelines: वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा दर्जा! गृह मंत्रालय ने जारी किया 10 पेज का आदेश; 3 मिनट 10
RR को वैभव से खास उम्माद
वैभव IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी है. जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. आईपीएल 2026 के सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स को उनसे बड़ी उम्मीदें है.