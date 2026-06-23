Home > खेल > Vaibhav Suryavanshi: ‘सपना सच हुआ…’ टीम इंडिया के जर्सी पर अपना नाम देख वैभव के छलके आंसू; वायरल हुआ Video

Vaibhav Suryavanshi: ‘सपना सच हुआ…’ टीम इंडिया के जर्सी पर अपना नाम देख वैभव के छलके आंसू; वायरल हुआ Video

Vaibhav Suryavanshi: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम की जर्सी पहनने का सपना पूरा कर लिया है. अब वह इसी जर्सी में देश के लिए मैच जिताने का लक्ष्य रखते हैं. हाल ही में उन्होंने ट्राई सीरीज फाइनल में 94 रन बनाए.

By: Preeti Rajput | Published: June 23, 2026 11:08:05 AM IST

टीम इंडिया के जर्सी पर अपना नाम देख वैभव के छलके आंसू
टीम इंडिया के जर्सी पर अपना नाम देख वैभव के छलके आंसू


Vaibhav Suryavanshi: भारतीय क्रिकेट के उभरते स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बचपन का सपना आखिरकार सच हो गया है. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में पहली बार वैभव सुर्यवंशी का सिलेक्शन हुआ. बल्लेबाज ने जब टीम इंडिया की जर्सी पर अपना नाम देखा, तो वह काफी ज्यादा इमोशनल हो गए. 

भावुक हुए वैभव सूर्यवंशी 

बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) ने अपने एक्स अकाउंट पर वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में वैभव अपनी भावनाएं जाहिर करते नजर आ रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि ‘क्रिकेट खेलने जब से शुरू किया था, तब से उन्होंने भारत की जर्सी पहनने का सपना देखा था. अब जब ये सपना पूरा हुआ है, तो इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं. 

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क्या बोले स्टार बल्लेबाज?

वैभव सूर्यवंशी ने कहा, ‘इस एहसास को शब्दों में बताना मुश्किल है. जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पर मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो ड्रीम मेरा आज पूरा हुआ. जो मेन स्टेप होता है, वो आज कम्पलीट हुआ. मैं इस चीज को शब्दों में विस्तार से बता नहीं सकता डीम जैसा ही लग रहा था.’ 

वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि ‘इस एहसास को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है. जिस सपने को लेकर मैंने पहली बार बल्ला उठाया था और क्रिकेट खेलना शुरू किया था, वह आज पूरा हो गया है. भारतीय टीम की जर्सी पहनना मेरे लिए सबसे बड़ा सपना था और आज वह सच हो गया.’

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उन्होंने आगे कहा, ‘जब मैंने पहली बार टीम इंडिया की जर्सी देखी तो मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई. मैं इतना खुश था कि अपनी भावनाएं भी ठीक से जाहिर नहीं कर पा रहा था. कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती. उस पल मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ.’

वैभव का शानदार प्रदर्शन 

वैभव ने पिछले एक साल में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने केवल 11 बॉल में 50 रन बनाए. जो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज अर्धशतक रहा है. इसके साथ ही उन्होंने  अंडर-19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के सामने 80 गेंदों में 175 रनों की पारी खेली थी. वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में भी राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी धमाकेदार प्रदर्शन किया. 

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Tags: bccivaibhav suryavanshi
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