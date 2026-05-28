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IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का तूफान, दिग्गज गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां; लिस्ट में किसने किया टॉप

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: पूरे सीजन में उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 28, 2026 8:53:43 PM IST

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026


Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Runs: वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने IPL 2026 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया है. राजस्थान रॉयल्स के इस युवा बल्लेबाज ने एलिमिनेटर मुकाबले में सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन बनाकर टीम को क्वालिफायर 2 में पहुंचा दिया. पूरे सीजन में उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है. उनके आक्रामक अंदाज ने दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों की लाइन और लेंग्थ बिगाड़ दी.

बड़े गेंदबाजों की जमकर की धुनाई

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन कई स्टार गेंदबाजों को निशाने पर लिया-

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  • ‘Pat Cummins’ की 16 गेंदों पर उन्होंने 61 रन बना दिए. 
  • ‘Bhuvneshwar Kumar’ की 19 गेंदों पर 38 रन कूटे.
  • ‘Arshdeep Singh’ की 13 गेंदों पर 36 रन ठोक दिए. 
  • ‘Mohammed Siraj’ की 10 गेंदों पर 18 रन बनाए.
  • ‘Jasprit Bumrah’ की 5 गेंदों पर 13 रन बनाकर अपनी ताकत दिखाई.

बाउंड्री से बनाए रिकॉर्डतोड़ रन

वैभव सूर्यवंशी को इस सीजन ‘सिक्स मशीन’ कहना गलत नहीं होगा. उन्होंने 680 में से 610 रन सिर्फ चौके और छक्कों से बनाए हैं. यानी उनके कुल रनों का लगभग 89.7 प्रतिशत हिस्सा बाउंड्री के जरिए आया. यह टी20 लीग इतिहास का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम था, जिन्होंने 2019 में अपने 85.49 प्रतिशत रन बाउंड्री से बनाए थे.

हैदराबाद के खिलाफ बनाए कई रिकॉर्ड

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रन की पारी के दौरान वैभव ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो IPL प्लेऑफ इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बन गया. इसके अलावा 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से तीसरी बार फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हुआ. पावरप्ले में 12 में से 8 छक्के लगाना भी एक नया रिकॉर्ड बना.

IPL 2026 में सबसे आगे वैभव

वैभव सूर्यवंशी इस समय IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 40 से ज्यादा की औसत और 242.86 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाए हैं. अपने IPL करियर के सिर्फ 22 मैचों में वह 89 छक्के जड़ चुके हैं. अगर अगले मुकाबले में वह 11 और छक्के लगा देते हैं, तो सबसे तेजी से 100 IPL छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन जाएंगे.

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