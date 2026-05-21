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Video: राजस्थानी सॉन्ग, भोजपुरी स्टाइल… वैभव सूर्यवंशी ने इस गाने पर लगाए ठुमके, रुमाल भी लहराया

Vaibhav Suryavanshi Dance Video: 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वैभव सूर्यवंशी राजस्थानी गाने पर डांस करते दिखाई देते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 21, 2026 6:22:22 PM IST

वैभव सूर्यवंशी का डांस वीडियो वायरल.
वैभव सूर्यवंशी का डांस वीडियो वायरल.


Vaibhav Suryavanshi Dance Video: राजस्थान रॉयल्स के सलामी युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अक्सर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और नटखट अंदाज के लिए सुर्खियों में रहते हैं. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में राजस्थान की ओर से खेलते हुए अपनी बैटिंग से कहर बरपा रहे हैं. इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) राजस्थानी सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि मैदान में ‘रंगीलो म्हारो ढोलना’ गाना बज रहा है, जिस पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी जोरदार डांस करते हुए दिखाई देते हैं. वैभव सूर्यवंशी का यह क्यूट अंदाज क्रिकेट फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

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रुमाल लहराकर किया डांस

यह वायरल वीडियो लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच से पहले का है. उस समय सभी खिलाड़ी एकाना स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे. वैभव सूर्यवंशी बीच मैदान में अकेले खड़े होकर राजस्थानी गाने पर डांस कर रहे थे. इस दौरान वह अपना रुमाल भी हवा में लहराते हुए दिखाई देते हैं. इस वीडियो में वैभव सूर्यवंशी की मासूमियत और उनका मस्तीभरा अंदाज साफ दिखाई दे रहा है. नीचे देखें वीडियो…



लखनऊ के खिलाफ खेली तूफानी पारी

19 मई को एकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने लखनऊ सुपर जायंट्स को आसानी से हरा दिया. इस मैच में राजस्थान के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेली. वैभव ने सिर्फ 38 गेंदों पर 93 रन बनाए, जिस दौरान उनके बल्ले से 10 गगनचुंबी छक्के आए. वैभव सूर्यवंशी भले ही अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने मैच को अपनी टीम की झोली में डाल दिया. लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 220 रन बना बनाए थे. इसके जवाब में उतरी राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी और ध्रुव जुरेल के अर्धशतक से 19.1 ओवर में चेज कर लिया.

वैभव सूर्यवंशी का IPL 2026 में प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. मौजूदा समय में वैभव सूर्यवंशी के सिर पर ऑरेंज कैप सजी हुई है. उन्होंने 13 मैचों में 236 के स्ट्राइक रेट से 579 रन बनाए हैं. इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 53 छक्के आए हैं. वह आईपीएल इतिहास के पहले भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक सीजन में 50 छक्कों का आंकड़ा पार किया है.

Tags: IPL 2026vaibhav suryavanshiviral video
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