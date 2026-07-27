वैभव सूर्यवंशी ने संजू सैमसन के करियर पर लगाया फुल स्टॉप? इरफान पठान बोले- ‘अब वापस नहीं आने देगा’

‘यह लड़का जिसकी भी जगह लेगा, उसे वापस नहीं आने देगा…’ यह बात पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के बारे में कही. ज़िम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की T20 सीरीज़ में वैभव के ज़बरदस्त प्रदर्शन से प्रभावित होकर इरफान ने अपने X हैंडल पर यह पोस्ट शेयर किया. इससे पहले वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20 सीरीज़ में डेब्यू करने का मौका मिला था.

वैभव ने संजू सैमसन की जगह प्लेइंग XI में खेला था, लेकिन उन तीन मैचों में कोई खास असर नहीं छोड़ पाए थे. इसलिए, ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के दौरान खुद को साबित करने का उन पर मानसिक दबाव था, एक ऐसी चुनौती जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया. इसी शानदार प्रदर्शन की वजह से इरफान ने X पर पोस्ट शेयर किया.

इरफान बिना नाम लिए किसकी ओर इशारा कर रहे थे?

हालांकि इरफान ने अपनी पोस्ट में साफ़ तौर पर संजू का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन यह साफ है कि यह 15 साल का होनहार खिलाड़ी संजू की जगह टीम में आया था. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के दौरान संजू संघर्ष करते दिखे थे. हालांकि, अभिषेक शर्मा भी हालिया फ़ॉर्म को लेकर संघर्ष करते दिखे हैं. इसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि इरफान असल में किसकी ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन एक बात पक्की है: अब जो कोई भी वैभव की वजह से अपनी जगह खोएगा, उसके लिए टीम इंडिया में वापसी करना मुश्किल होगा. वहीं, ज़िम्बाब्वे दौरे की बात करें तो वैभव ने दो अर्धशतकीय पारियां खेलीं, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़’ का अवॉर्ड मिला.

वैभव ने संजू की कप्तानी में IPL डेब्यू किया था

गौर करने वाली बात है कि यह वही संजू सैमसन हैं जिनकी कप्तानी में वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग में डेब्यू किया था. वैभव ने राजस्थान रॉयल्स के साथ अपना IPL करियर शुरू किया था, जब संजू टीम के कप्तान थे. हालांकि, तब से संजू राजस्थान छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए हैं.