वैभव के बल्ले से हो रही रनों की बारिश, VHT में 14 साल की उम्र में महज 36 गेंदों में ठोक डाले शतक; यहां जानें- करियर का पूरा लेखा-जोखा

Vaibhav Suryavanshi Records in List A Career: बिहार के टैलेंटेड बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का सितारा इन दिनों बुलंदियों पर है. 14 साल और 272 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, उन्होंने यह कारनामा 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन किया. दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश के खिलाफ डेब्यू करने के बाद यह उनका सातवां लिस्ट ए मैच था.

रांची में प्लेट लीग के एक मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार के लिए खेलते हुए सूर्यवंशी ने सिर्फ़ 36 गेंदों में अपना शतक पूरा किया – यह सीनियर क्रिकेट में उनका पहला शतक था जो वनडे मैच में था.

वैभव ने 84 गेंदों में बनाए 190 रन (Vaibhav scored 190 runs in 84 balls)

वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्होंने पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में 59 गेंदों में सबसे तेज 150 रन बनाए. इसके बाद वह 84 गेंदों में 190 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे. सूर्यवंशी का जनवरी-फरवरी 2026 में ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले भारत के अंडर-19 विश्व कप के लिए टीम इंडिया में चयन हो सकता है. वैभव ने इस महीने की शुरुआत में UAE में T20 अंडर-19 एशिया कप में 95 गेंदों में 171 रन बनाए थे. उस पारी के दौरान वह युवा वनडे में अंबाती रायडू के लंबे समय से चले आ रहे भारत के रिकॉर्ड स्कोर से सिर्फ़ छह रन पीछे रह गए. जिन्होंने साल 2002 में टॉनटन में इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन बनाए थे.

वैभव ने 15 यूथ वनडे में कितने रन बनाए? (How many runs did Vaibhav score in 15 Youth One Day matches?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 यूथ वनडे में सूर्यवंशी का एवरेज 51.13 है, जिसमें दो सेंचुरी और तीन हाफ-सेंचुरी शामिल हैं और उनका स्ट्राइक रेट 158.79 का शानदार रहा है। पिछले महीने दोहा में सूर्यवंशी ने पुरुषों के T20 में किसी भारतीय द्वारा संयुक्त रूप से तीसरी सबसे तेज़ सेंचुरी लगाई, जब उन्होंने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में UAE के खिलाफ 42 गेंदों में 144 रन बनाए। उस दिन उन्होंने 32 गेंदों में अपनी सें सेंचुरी पूरी की थी और इस तरह सभी पुरुषों के T20 में संयुक्त रूप से छठी सबसे तेज़ सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया।

उस टूर्नामेंट के तुरंत बाद सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र के सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए, जब उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों में नाबाद 108 रन बनाए

आईपीएल में भी वैभव का है शतक (Vaibhav also has a century in the IPL)

सूर्यवंशी के लिए 2025 एक शानदार साल रहा है. 13 साल की उम्र में IPL नीलामी में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने के बाद वह राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटन्स के खिलाफ IPL में सेंचुरी (38 गेंदों में 101 रन) बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. सूर्यवंशी ने IPL 2025 में सात मैच खेले, जिसमें उन्होंने 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए. IPL के बाद से सूर्यवंशी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में यूथ मैचों में सेंचुरी लगाई हैं. इंग्लैंड का दौरा खास तौर पर उनके लिए फायदेमंद रहा, जहां उन्होंने 174.01 के स्ट्राइक रेट से 355 रन बनाए.

संभावना है कि सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी के पहले कुछ मैचों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे, जिसके बाद वह 15 जनवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम के ज़िम्बाब्वे रवाना होने से पहले बेंगलुरु में कंडीशनिंग कैंप के लिए इंडिया अंडर-19 टीम में शामिल होंगे.

कब से क्रिकेट खेल रहे वैभव? (How long have you been playing cricket, Vaibhav?)

बिहार के तेजपुर गांव में 27 मार्च 2011 को जन्में वैभव ने 4 साल की छोटी उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. जानकारी सामने आ रही है कि वैभव के पिता एक किसान हैं. अपने बेटे के क्रिकेट के प्रति जुनून को देखकर उनके पिता ने 9 साल का होने पर वैभव को समस्तीपुर में एक क्रिकेट अकादमी में भर्ती करा दिया था. इसके बाद वैभव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही जूनियर क्रिकेट में अपने खेल से सभी को प्रभावित करते हुए भारतीय अंडर-19 क्रिकेट में अपनी जगह बनाई. यहां उन्होंने बल्ले से कमाल करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इसके कुछ दिन बाद ही उन्हें IPL ऑक्शन में खरीद लिया गया.

अब वैभव क्रिकेट की दुनिया का चमकता हुआ सितारा बन गया है. अब तक उन्होंने आईपीएल, लिस्ट ए मैच और अंडर-19 एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन की है. अब संभावना है कि उन्हें आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में चयन हो सकता है.