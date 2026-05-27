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15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ डाला 14 साल पुराना क्रिस गेल का महा-रिकॉर्ड, रच दिया नया इतिहास

IPL 2026, SRH vs RR: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर मुकाबले में मचाई तबाही! यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का बरसों पुराना महारिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास. जानिए पूरी डिटेल...

By: Shivani Singh | Last Updated: May 27, 2026 8:18:50 PM IST

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ डाला 14 साल पुराना क्रिस गेल का महा-रिकॉर्ड, रच दिया नया इतिहास


Vaibhav Sooryavanshi breaks chris gayles Sixes Record: राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय सनसनीखेज ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

मैच से पहले वैभव को गेल के 59 छक्कों (साल 2012) के रिकॉर्ड को पार करने के लिए 7 छक्कों की दरकार थी. मैदान पर उतरते ही इस बिहारी लाल ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से कोहराम मचा दिया. खबर लिखे जाने तक, वैभव ने अपनी धमाकेदार पारी के दौरान 8 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके जड़कर न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि गेल को पछाड़कर आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने कुल 59 गेंदों का सामना करते हुए यह बेमिसाल पारी खेली है. 

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गेल के एक और रिकॉर्ड पर है नजर

सीजन में 583 से ज्यादा रन बनाकर खेल रहे वैभव इस समय गजब के फॉर्म में हैं. कुछ ही दिन पहले उन्होंने खुलेआम कहा था कि वे टी20 क्रिकेट में क्रिस गेल के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (175 रन) का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहते हैं और उनका टारगेट टी20 में दोहरा शतक लगाना है. जिस अंदाज में यह युवा बल्लेबाज खेल रहा है, उसे देखकर लगता है कि कोई भी रिकॉर्ड अब सुरक्षित नहीं है.

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