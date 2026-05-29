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ना ‘हिटमैन’ ना ही ‘रन मशीन’! वैभव ने रसेल और सहवाग को पछाड़कर IPL में रच डाला बड़ा कीर्तिमान

Vaibhav Sooryavanshi fastest 1000 IPL run: शतक चूकने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया, जो दिग्गज भी नहीं कर पाए. रसेल-सहवाग को पछाड़कर बनाया बड़ा कीर्तिमान, जानें क्या है रिकॉर्ड.

By: Shivani Singh | Published: May 29, 2026 10:23:06 PM IST

वैभव सूर्यवंशी ने रसेल-सहवाग को पछाड़कर बनाया बड़ा कीर्तिमान
वैभव सूर्यवंशी ने रसेल-सहवाग को पछाड़कर बनाया बड़ा कीर्तिमान


29 मई यानी आज शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के दौरान IPL में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. जो कारनामा हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा और रन मशीन कहे जाने वाले विराट भी अपने आईपीएल करियर के शुरुआत में नहीं कर पाए थे वो वैभव सूर्यवंशी ने कर दिखाया है. वह IPL में सबसे तेज़ी से 1,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सबसे कम गेंदों में 1,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने का आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. लगातार दूसरी बार, और इस सीजन में तीसरी बार वैभव सूर्यवंशी नर्वस नाइंटीज का शिकार हो गए. उन्होंने 47 गेंदों में 96 रनों की ज़ोरदार पारी खेली. अफ़सोस वह एक बार फिर शतक बनाने से चूक गए.

वैभव ने सबसे तेज़ी से 1,000 रन पूरे किए(Vaibhav suryavanshi runs in ipl)

वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 1,000 रन तक पहुंचने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं. उन्होंने अपने 1,000 रन सिर्फ़ 440 गेंदों में पूरे किए. आंद्रे रसेल ने पहले यह कारनामा 545 गेंदों में किया था, जिसका मतलब है कि वैभव ने रसेल से 105 गेंद पहले ही यह मील का पत्थर पार कर लिया. इस सूची में टिम डेविड तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 560 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की. ​​ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड ने अपने 1,000 रन 575 गेंदों में बनाए. फ़िल सॉल्ट ने 575 गेंदों में यह शानदार उपलब्धि हासिल की, जबकि हेनरिक क्लासेन ने 1,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 594 गेंदें लीं. वीरेंद्र सहवाग 604 गेंदों में 1,000 रन तक पहुंचे.

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IPL 2026 में तीसरी बार शतक से चूके

यह बाएं हाथ का बल्लेबाज़ IPL के 19वें सीज़न में अपने बल्ले से कहर बरपा रहा है. शुक्रवार (29 मई) को, गुजरात टाइटंस के खिलाफ़ क्वालिफ़ायर 2 के दौरान, वैभव सूर्यवंशी ने 96 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने ये रन सिर्फ़ 47 गेंदों में 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से बनाए. इस पारी के दौरान, उन्होंने 7 चौके और 8 छक्के लगाए, लेकिन वह अपना शतक पूरा करने से सिर्फ़ 4 रन पीछे रह गए. हालाँकि, IPL 2026 में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले भी दो मौकों पर वैभव सूर्यवंशी 90 के स्कोर पर आउट हो चुके हैं.

वैभव सूर्यवंशी, रवींद्र जडेजा और फ़रेरा की शानदार पारियों की बदौलत, राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर कुल 214 रन बनाए.

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