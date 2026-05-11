Home > क्रिकेट > ‘वैभव का 300 का स्ट्राइक रेट बेकार है…’ मैथ्यू हेडन ने सरेआम क्यों कह दी इतनी चुभने वाली बात?

‘वैभव का 300 का स्ट्राइक रेट बेकार है…’ मैथ्यू हेडन ने सरेआम क्यों कह दी इतनी चुभने वाली बात?

300 के स्ट्राइक रेट से खेलकर भी वैभव सूर्यवंशी आखिर क्यों हेडन के निशाने पर आ गए? दिग्गज कोच की इस कड़वी नसीहत ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. जानिए क्या कहा...

By: Shivani Singh | Published: May 11, 2026 9:19:17 PM IST

‘वैभव का 300 का स्ट्राइक रेट बेकार है…’ मैथ्यू हेडन ने सरेआम क्यों कह दी इतनी चुभने वाली बात?


गुजरात टाइटन्स के बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में एक अहम बयान दिया है यह राजस्थान रॉयल्स का एक युवा खिलाड़ी है जिसने IPL 2026 में काफी धूम मचा रखी है. मैथ्यू हेडन ने कहा कि सूर्यवंशी को अपनी पारी को और आगे बढ़ाना चाहिए और आखिर तक बैटिंग करनी चाहिए. खास बात यह है कि राजस्थान के खिलाफ 77 रनों की शानदार जीत के बाद, गुजरात टाइटन्स अभी पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है. वहीं, राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है; अब उन्हें प्लेऑफ के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए अपने बाकी सभी मैच जीतने होंगे.

राजस्थान पर जीत के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, हेडन ने सूर्यवंशी के आक्रामक इरादों की तारीफ़ की लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि जब आप लगभग 230 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हों, तो एक बैटर को सिर्फ़ तेज़ी से रन बनाने के बजाय, खेल को पारी के आखिर तक ले जाने पर ध्यान देना चाहिए.

You Might Be Interested In

वैभव का 300 की स्ट्राइक रेट से खेलना बेकार?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेडन ने कहा, ‘वैभव सूर्यवंशी एक बेहतरीन युवा टैलेंट का शानदार उदाहरण हैं. वह बैटिंग करने आए और 300 के स्ट्राइक रेट से 30 रन बनाए. लेकिन जब आप 220 रनों के आस-पास के स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक बैटिंग करनी होती है और क्रीज पर आखिर तक टिके रहना होता है. यहीं पर हमें बढ़त हासिल है हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे कि आपने जिन टॉप तीन बैटर्स का ज़िक्र किया जो 150 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘एक बैटर होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि यह सच में एक बहुत मुश्किल काम है. फिर भी, वे लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं; वे लगातार खेल को पारी के आखिर तक ले जाते हैं न कि सिर्फ़ पावरप्ले के ओवरों में बैटिंग करते हैं. वे अपनी फ़िटनेस और टेस्ट मैच जैसी और खास तौर पर ODI क्रिकेट जैसी क्रिकेट खेलने की अपनी काबिलियत का फ़ायदा उठाकर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं.’ 

हेडन ने कहा, ‘यह एक बहुत अच्छी टीम है. यह एक खतरनाक बॉलिंग साइड है, और आज रात हमने ठीक यही देखा. इसमें सच में एक ज़बरदस्त बॉलिंग यूनिट बनने की क्षमता है. हमारे बैटिंग ऑर्डर के टॉप पर इतने सारे ‘शिकारी’ हैं कि टॉप तीन यानी पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के बैटर मिलकर एक बहुत मज़बूत यूनिट बनाते हैं.’  जहाँ तक मैच की बात है, शुभमन गिल और साई सुदर्शन की हाफ़-सेंचुरी की बदौलत गुजरात ने अपने तय 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर कुल 229 रन बनाए. जवाब में राजस्थान की टीम सिर्फ़ 152 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. राशिद की गूगली गेंदों के सामने राजस्थान का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया, जबकि होल्डर ने लोअर ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. राशिद ने 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि होल्डर ने तीन विकेट चटकाए.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आप आम के इन प्रकारों को जानते हैं?

May 11, 2026

चिया सीड्स के 5 फायदे

May 11, 2026

ऐसे बिताएं बड़े मंगलवार का दिन, खुश हो जाएंगे बजरंगबली!

May 11, 2026

गर्मियों में लीची खाने के गजब के फायदे

May 11, 2026

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026

Summer Tips: भूलकर भी न खाएं 5 फल

May 11, 2026
‘वैभव का 300 का स्ट्राइक रेट बेकार है…’ मैथ्यू हेडन ने सरेआम क्यों कह दी इतनी चुभने वाली बात?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘वैभव का 300 का स्ट्राइक रेट बेकार है…’ मैथ्यू हेडन ने सरेआम क्यों कह दी इतनी चुभने वाली बात?
‘वैभव का 300 का स्ट्राइक रेट बेकार है…’ मैथ्यू हेडन ने सरेआम क्यों कह दी इतनी चुभने वाली बात?
‘वैभव का 300 का स्ट्राइक रेट बेकार है…’ मैथ्यू हेडन ने सरेआम क्यों कह दी इतनी चुभने वाली बात?
‘वैभव का 300 का स्ट्राइक रेट बेकार है…’ मैथ्यू हेडन ने सरेआम क्यों कह दी इतनी चुभने वाली बात?