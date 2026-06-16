Vaibhav Sooryavanshi: बीच मैदान पर धक्का-मुक्की की चुकानी पड़ेगी कीमत! क्या अब लगेगा बैन? जानें ICC का नियम

वैभव सूर्यवंशी हाल ही में चर्चा में रहे हैं. ट्राई-नेशन ‘A’ सीरीज़ में इंडिया A के लिए खेलते हुए, वैभव ने तीन मैचों में 14, 44 और 21 रन बनाए हैं. श्रीलंका A के खिलाफ हालिया मैच में, इंडिया A को सुपर ओवर में 8 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

इस हार के बाद, मैदान पर वैभव की एक श्रीलंकाई खिलाड़ी के साथ बहस हो गई. इस गरमा-गरम बहस और धक्का-मुक्की की घटना के बाद, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और ICC नियमों के तहत संभावित प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है. आइए इस घटना की डिटेल और इस बात पर नज़र डालें कि क्या ICC वैभव पर प्रतिबंध लगा सकता है.

क्या वैभव सूर्यवंशी पर प्रतिबंध लगेगा?

यह घटना ICC आचार संहिता (Code of Conduct) के आर्टिकल 2.12 के दायरे में आ सकती है. अब तक, मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाशधरन की ओर से कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है. अगर जांच में यह पता चलता है कि वैभव ने किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क किया है, तो उन्हें जुर्माने या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

ICC आचार संहिता के आर्टिकल 2.12 के अनुसार, किसी खिलाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है अगर वह जानबूझकर, लापरवाही से या गलती से किसी दूसरे खिलाड़ी या अधिकारी को धक्का देता है, कंधे से टक्कर मारता है या उनसे टकराता है. हालांकि, अगर ICC अधिकारी मामले में शामिल होते हैं तो स्थिति बदल जाती है.

आमतौर पर, ICC ‘A’ टीम सीरीज़ से जुड़े अनुशासनात्मक मामलों पर फैसला नहीं लेता है और न ही ऐसी सीरीज़ के लिए मैच अधिकारी नियुक्त करता है. नतीजतन, हालांकि 15 साल के वैभव पर प्रतिबंध लगने की संभावना कम है, लेकिन अगर ICC अधिकारी दखल देते हैं, तो उन्हें फटकार और लेवल 1 के अपराध के लिए अपनी मैच फीस का 50% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.

प्रतिबंध कब लगाया जाता है?

ICC नियमों के तहत किसी खिलाड़ी पर तब प्रतिबंध लगाया जाता है जब वह 24 महीने (दो साल) की अवधि में कुल चार डिमेरिट पॉइंट जमा कर लेता है.