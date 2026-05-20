Vaibhav Sooryavanshi ‘A’ Celebration: वैभव ने क्यों छिपाया मुरली कार्तिक से ‘A’ सेलिब्रेशन का राज़, अब खुद बताई वजह

Vaibhav Sooryavanshi ‘A’ Celebration: 19 मई की शाम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मैच में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. जिस तरह से वैभव ने अपनी फिफ्टी का जश्न मनाया वह उनके पिछले सभी सेलिब्रेशन से बिल्कुल अलग था. इस बार पचास रन का आंकड़ा छूने के बाद वैभव ने उंगलियों से ‘A’ का निशान बनाया. इस ‘A’ सेलिब्रेशन के बाद हर कोई इसका मतलब समझने की कोशिश करने लगा. कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका चयन इंडिया ‘A’ टीम में हुआ था. मैच के बाद के प्रेजेंटेशन के दौरान जब मुरली कार्तिक ने वैभव से इस सेलिब्रेशन के पीछे के मतलब के बारे में पूछा, तो उन्होंने बिना कोई सफाई दिए बात टाल दी. हालाँकि, सच तो यह है कि इसका एक बहुत ही गहरा मतलब था.
वैभव ने मुरली कार्तिक को ‘A’ सेलिब्रेशन का राज नहीं बताया
वैभव सूर्यवंशी ने अब खुद अपने ‘A’ सेलिब्रेशन के पीछे का राज बताया है. लेकिन इससे पहले कि हम उस पर बात करें आइए पहले यह देखें कि जब मुरली कार्तिक ने मैच के बाद के प्रेजेंटेशन के दौरान उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने सवाल को कैसे टाल दिया. अपने ‘A’ सेलिब्रेशन के बारे में, वैभव ने मुरली कार्तिक से कहा कि इसका कोई खास मतलब नहीं था. उन्होंने बस यूं ही मनमौजी होकर ऐसा कर दिया था. अपनी बात को और पक्का करने के लिए, वैभव ने यह भी कहा कि उनके पिछले सेलिब्रेशन का भी कोई खास मतलब नहीं था.
𝙎𝙘𝙤𝙧𝙚 𝙧𝙪𝙣𝙨. 𝙄𝙣𝙫𝙚𝙣𝙩 𝙘𝙚𝙡𝙚𝙗𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙍𝙚𝙥𝙚𝙖𝙩. 👏#VaibhavSooryavanshi is keeping everyone guessing, including himself! 😅#TATAIPL #VaibhavSooryavanshi #RRvLSG pic.twitter.com/lwyuGt9UsC
— Star Sports (@StarSportsIndia) May 19, 2026
वैभव सूर्यवंशी के ‘A’ सेलिब्रेशन और उनकी माँ के बीच का जुड़ाव
हालाँकि, वैभव सूर्यवंशी ने मुरली कार्तिक से जो कहा और बाद में राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर के साथ बातचीत में ‘A’ सेलिब्रेशन के बारे में जो बताया, उन दोनों बातों में ज़मीन-आसमान का फर्क था. राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर के साथ बातचीत में वैभव सूर्यवंशी ने ‘A’ सेलिब्रेशन का मतलब समझाया और बताया कि यह उनकी माँ को समर्पित था. वैभव ने बताया कि उनकी माँ का नाम ‘A’ अक्षर से शुरू होता है. इसलिए उन्होंने ‘A’ का निशान बनाया था. वैभव ने आगे कहा कि वह उस समय इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाहते थे इसीलिए वह चुप रहे. वैभव सूर्यवंशी की माँ का नाम आरती सूर्यवंशी (Vaibhav Mother’s aarti suryavanshi)है.