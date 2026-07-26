Vaibhav Sooryavanshi: महज 19 रन से टूटा वैभव का ऐतिहासिक शतक का सपना, हरारे में खेली 81 रनों की तूफानी पारी

15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने हरारे में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में महज 49 गेंदों में 81 रनों की आतिशी पारी खेलकर अपने जिम्बाब्वे दौरे का शानदार अंत किया. बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज का पहला अंतरराष्ट्रीय शतक लगभग पक्का लग रहा था, लेकिन वेस्ली मधेवेरे ने उन्हें आउट कर इतिहास रचने से रोक दिया.

पारी की शुरुआत करते हुए वैभव शुरुआत से ही आक्रामक मूड में नजर आए. उन्होंने मैच के पहले ही ओवर में सिकंदर रजा की गेंदों पर करारे चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए. इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी निडर होकर आक्रामक शॉट्स खेले. वैभव ने टाइमिंग और पावर का बेजोड़ तालमेल दिखाते हुए अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के जड़े. उन्होंने महज 31 गेंदों में अपना दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा कर लिया था.

क्रीज पर जमने के बाद वैभव ने स्पिनरों और तेज गेंदबाजों, दोनों की जमकर धुनाई की. उन्होंने सिकंदर रजा की गेंद पर 102 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं मधेवेरे के खिलाफ रिवर्स स्वीप खेलकर सबको हैरान कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने कवर्स और प्वाइंट क्षेत्र में शानदार ड्राइव्स और कट्स के जरिए लगातार गैप ढूंढे. 15वें ओवर तक वैभव 80 के पार पहुंच चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वह टी-20I में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे.

हालांकि, 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनका यह सपना अधूरा रह गया. मधेवेरे की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद का वैभव के बल्ले से सही संपर्क नहीं हुआ. लॉन्ग-ऑफ पर तैनात ब्रैड इवांस ने आगे की तरफ डाइव लगाते हुए एक बेहतरीन लो कैच लपका. अगर वैभव शतक पूरा कर लेते, तो वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाते. इसके अलावा, वह रवांडा महिला टीम की फैनी उतागुशिमनिंदे के बाद टी-20I शतक जड़ने वाले दुनिया के केवल दूसरे 15 वर्षीय क्रिकेटर बनते.

जिम्बाब्वे दौरे पर छोड़ी छाप

भले ही वैभव अपने ऐतिहासिक शतक से चूक गए हों, लेकिन उनकी इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके पास कितनी असाधारण प्रतिभा है. इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर वैभव का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जहां वह तीन मैचों में सिर्फ 42 रन ही बना सके थे. लेकिन जिम्बाब्वे में उन्होंने जबरदस्त वापसी की.

तीन मैचों की इस टी-20 सीरीज में वैभव ने 71.50 की औसत और 171.60 के स्ट्राइक रेट से कुल 121 रन बनाए. उन्होंने सीरीज के पहले ही मैच में महज 18 गेंदों पर तूफानी फिफ्टी ठोककर अपने तेवर दिखा दिए थे और फिर अंतिम मैच में 81 रनों की यादगार पारी खेली. इस दौरे ने साफ कर दिया कि इतनी कम उम्र के बावजूद उनमें विश्व स्तरीय गेंदबाजों पर हावी होने का दम-खम है.

शतक भले ही 19 रन दूर रह गया हो, लेकिन इस पारी ने वैभव को एक नया आत्मविश्वास दिया है. उनकी यह बेबाक बल्लेबाजी यही इशारा करती है कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स अब उनसे ज्यादा दूर नहीं हैं.