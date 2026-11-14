Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास! टी20 के बने सबसे युवा कप्तान, मगर बल्ले से नहीं दिखा पाए दम

Vaibhav Sooryavanshi World Record: 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वैभव सूर्यवंशी टी20 इतिहास के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 सीजन के पहले मैच में बिहार की कप्तानी की. वह सिर्फ 15 साल 232 दिन की उम्र में टी20 कप्तान के तौर पर मैदान पर उतरे. उन्होंने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में पहले मैच में सौराष्ट्र के खिलाफ बिहार की कमान संभाली. उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि वह बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे. वैभव सूर्यवंशी कप्तान के तौर पर अपने पहले मैच में सिर्फ 18 रन ही बना पाए. उन्होंने 12 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाए.

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा विश्व रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 साल की उम्र में कप्तानी कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने क्रोएशिया के जैक वुकुसिक को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल, जैक वुकुसिक अभी तक दुनिया के सबसे युवा टी20 कप्तान थे. उन्होंने साल 2025 में साइप्रस के खिलाफ 17 साल और 311 दिन की उम्र में T20 टीम की कप्तानी की थी. वहीं, अगर भारत की बात करें, तो महिपाल लोमरोल टी20 में सबसे कम उम्र में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी हैं. महिपाल लोमरोर ने साल 2018 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान की कप्तानी की थी. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 साल और 67 दिन थी. अब वैभव सूर्यवंशी ने इन सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

🚨 Toss Update 🚨 Bihar have won the toss and elected to bat first against Saurashtra Vaibhav Sooryavanshi takes charge by becoming the youngest captain in Men’s T20 history at just 15 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/gfZV5ZjIph #SMAT | @mflone_ https://t.co/23RFmME9fA — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 14, 2026

मेंस टी20 के सबसे युवा कप्तान

वैभव सूर्यवंशी- बिहार (भारत) (15 साल, 232 दिन)

बिहार (भारत) (15 साल, 232 दिन) जैक वुकुसिक- क्रोएशिया (17 साल, 311 दिन)

क्रोएशिया (17 साल, 311 दिन) तैमूर अली- क्वेटा बियर्स (पाकिस्तान) (17 साल, 358 दिन)

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो बिहार और सौराष्ट्र के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में बिहार की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बिहार ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए हैं. इसमें बिहार के बल्लेबाज पृथ्वी शोभित राज ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए. उनके अलावा अल्तमश अशरफ ने 24 और कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने 18 रन बनाए. इसके दम पर बिहार ने सौराष्ट्र को 138 रन का टारगेट दिया.