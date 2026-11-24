Vaibhav Sooryavanshi World Record: भारत के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से नया कीर्तिमान रच दिया. वैभव सूर्यवंशी लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक (सिर्फ 28 गेंद) और सबसे तेज दोहरा शतक (महज 52 गेंद) लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ यह कारनामा किया. उन्होंने सिर्फ 53 गेंद पर 204 रनों की आतिशी पारी खेली. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 29 छक्के और 7 चौके आए. इसी के साथ वह लिस्ट-ए क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने डार्सी शॉर्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने लिस्ट-ए की एक पारी में सबसे ज्यादा 23 छक्के लगाए थे. अब वैभव सूर्यवंशी ने 29 छक्के लगाकर डार्सी शॉर्ट को पीछे छोड़ दिया है.

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़े ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी जब मैदान पर उतरे, तो भारतीय टीम के सामने 250 रनों का लक्ष्य था. उन्होंने शुरू में 2 डॉट बॉल खेला. इसके बाद लगातार 3 छक्के लगाए. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया. उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. इसके बाद महज 28 गेंद पर सेंचुरी पूरी की. फिर 52 गेंदों पर ही अपना दोहरा शतक पूरा किया. इसी के साथ उनके नाम लिस्ट-ए में सबसे तेज शतक और सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

लिस्ट-ए में एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स

28 छक्के- वैभव सूर्यवंशी, इंडिया A बनाम UAE, 2026

23 छक्के- डार्सी शॉर्ट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वींसलैंड, सिडनी, 2018

21 छक्के- बेवन जैकब्स, ऑकलैंड बनाम ओटागो, ऑकलैंड, 2026

लिस्ट-ए में सबसे तेज शतक

28 गेंद- वैभव सूर्यवंशी (भारत)

29 गेंद- जैक फ्रेजर मैकगर्क (ऑस्ट्रेलिया)

31 गेंद- एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका)

32 गेंद- साकिबुल गनी (भारत)

33 गेंद- ईशान किशन (भारत)

लिस्ट-ए में सबसे तेज दोहरा शतक

52 गेंद- वैभव सूर्यवंशी, भारत ए बनाम यूएई (2026)

103 गेंद- चाड बोवेस, कैंटरबरी बनाम ओटागो क्राइस्टचर्च (2024)

114 गेंद- एन जगदीसन, तमिलनाडु बनाम अरुणाचल बेंगलुरु (2022)

114 गेंद- हैरी ब्रुक, इंग्लैंड बनाम एसएल रावलपिंडी (2026)

इंडिया-ए ने 7 विकेट से जीता मैच

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के दम पर भारत-ए की टीम ने आसानी से यूएई को 7 विकेट से हरा दिया. यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रन बनाए थे. यूएई की ओर से हरप्रीत सिंह भाटिया ने शतकीय पारी खेली थी. इसके दम पर यूएई ने भारत को 250 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम की सिर्फ 14.2 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को उनकी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.