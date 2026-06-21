IND A vs SL A: 10 चौके 8 छक्के… फाइनल में वैभव सूर्यवंशी का तूफान, 11 गेंदों पर फिफ्टी जड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND A vs SL A Final: 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज ने श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल के मुकाबले में तबाही मचा दी है. श्रीलंका के दांबुला में इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच में ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेला जा रहा है. इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इंडिया की ओर से वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य ने पारी की शुरुआत की. वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी. उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों की बुरी तरह कुटाई शुरू कर दी.

सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर अपना अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया. वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. दुर्भाग्यवश, वैभव सूर्यवंशी 29 गेंदों पर 94 रन बनाकर आउट हो गए. वह अपना तूफानी शतक पूरा करने से चूक गए, लेकिन अपनी टीम के लिए बड़ी पारी खेल गए.

वैभव सूर्यवंशी शतक से चूके

वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रनों की आतिशी पारी खेली. इस दौरान सूर्यवंशी के बल्ले से 10 चौके और 8 छक्के आए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 324.14 का रहा. वैभव सूर्यवंशी अपना तूफानी शतक पूरा करने से सिर्फ 6 रन से चूक गए. भारत ने फाइनल में 132 के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवाया. फिलहाल प्रियांश आर्य और उप-कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं.

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वैभव सूर्यवंशी ने लिया बदला

15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए ट्राई नेशन सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. फाइनल से पहले वैभव सूर्यवंशी ने इस सीरीज में कुल 4 मैच खेले, लेकिन उनके बल्ले से एक भी बड़ी पारी नहीं आई. उनका सबसे बड़ा स्कोर वैभव सूर्यवंशी 44 रन का ही थी, जिसके चलते उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा रहा था. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में 94 रनों की आतिशी पारी खेलकर ट्रोलर्स को जवाब दिया है. इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए से अपना बदला भी ले लिया है. दरअसल, श्रीलंका ए के खिलाफ पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी का विपक्षी खिलाड़ियों से मैदान पर विवाद हो गया था. ऐसे में माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में अपने बल्ले से जवाब दिया है.

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