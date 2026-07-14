Video: वैभव सूर्यवंशी के पास नहीं थे कपड़े! इस खिलाड़ी से मांगी मदद, फिर रॉयल अंदाज में पहुंचे विंबलडन

Vaibhav Sooryavanshi Wimbledon Look: 15 साल के भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में यह सलामी बल्लेबाज विंबलडन 2026 का फाइनल मुकाबला देखने के लिए पहुंचा था. इस दौरान उनके साथ सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह भी मौजूद रहे. तीनों ही स्टार खिलाड़ी सूट-बूट में तैयार होकर विंबलडन देखने पहुंचे थे, लेकिन सभी की नजरें 15 साल के बल्लेबाज पर टिकी थीं.

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) बेहद खास लुक में विंबलडन का फाइनल देखने के लिए पहुंचे थे. उन्होंने ब्लैक सूट पहना हुआ था, जिस पर टाई लगा रखी थी. साथ ही काला चश्मा लगाया था, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहा था. वह किसी जेंटलमैन की तरह दिखाई दे रहे थे. अब उनके इस लुक के पीछे का राज का सामने आया है. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी को विंबलडन में जाने के लिए किसी और शख्स ने कपड़े दिलाए थे.

वैभव को कितने दिलाए कपड़े?

वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि विंबलडन में जाने के लिए वह पूरी तरह से तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे. इसके बाद उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा से मदद मांगी. स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि ‘नहीं कुछ नहीं किया, जल्दी-जल्दी में बस जो मिला मुझे मैंने अभिषेक भैया (अभिषेक शर्मा) से बोलकर अरैंज कराया और डालकर आया हूं.’

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वैभव सूर्यवंशी ने आगे बताया कि उन्हें टेनिस काफी पसंद है. वह राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं 4-5 साल से टेनिस फॉलो कर रहा हूं. मैंने राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को काफी पहले से फॉलो किया है. अभी भी जोकोविच बहुत पसंद हैं.’

The young Indian cricket sensation, Vaibhav Sooryavanshi steps into the iconic world of Wimbledon! 🎾🏏 From soaking in the electric atmosphere of the Championships to sharing his thoughts on tennis, Vaibhav opens up in this exclusive interview.#Wimbledon 2026 | LIVE NOW on… pic.twitter.com/LssvFh6eWI — Star Sports (@StarSportsIndia) July 12, 2026

किसने जीता विंबलडन का फाइनल?

सेंटर कोर्ट पर खेले गए पुरुष एकल के फाइनल में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना पांचवां ग्रैंड स्लैम और लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीता. वैभव सूर्यवंशी ने यह मुकाबला लाइव देखा, जो उनके करियर का पहला अनुभव था.

वैभव का इंटरनेशनल डेब्यू

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर 4 जुलाई को खेले गए दूसरे टी20 मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद अगले 2 मैचों में भी सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा, जिसके चलते 5वें टी20 मुकाबले में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. अब वैभव सूर्यवंशी भारत के जिम्बाब्वे दौरे पर खेलते दिखाई देंगे.