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कम उम्र में बड़े इरादे! वैभव सूर्यवंशी ने बताया फ्यूचर प्लान, बोले- 20 साल डोमिनेट करना…

Vaibhav Sooryavanshi Interview: भारत के 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज को पहली बार भारतीय टीम में मौका दिया गया है. इसके बाद उनका एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने क्रिकेट फ्यूचर प्लान के बारे में बात की है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 7, 2026 1:29:38 PM IST

वैभव सूर्यवंशी ने बताया फ्यूचर प्लान.
वैभव सूर्यवंशी ने बताया फ्यूचर प्लान.


Vaibhav Sooryavanshi Interview: 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. इसके बाद से ही वैभव सूर्यवंशी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें वह क्रिकेट को लेकर बातचीत कर रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर ने खुद सूर्यवंशी का इंटरव्यू लिया है, जिसे फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

इस इंटरव्यू में वैभव सूर्यवंशी अपना फ्यूचर प्लान बताते हैं. वैभव सूर्यवंशी कहते हैं, ‘मुझे रेड बॉल खेलना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूं लाल बॉल की. मेरा सपना तो तीनों फॉर्मेट खेलने का है. ऐसा खेलना है कि सिर्फ खेलना ही नहीं है. 10 से 20 साल तक डोमिनेट (दबदबा) करना है.’

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विराट कोहली के साथ मुलाकात पर की बात

IPL 2026 फाइनल के बाद वैभव सूर्यवंशी ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) से मुलाकात की थी. इंटरव्यू में सूर्यवंशी से इस मुलाकात को लेकर बात की. उन्होंने कहा, ‘विराट भैया ने जब कंधे पर हाथ रखा तो सच में मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूं.’

यहां देखें वैभव सूर्यवंशी का पूरा इंटरव्यू



राजस्थान रॉयल्स को कहा शुक्रिया

राजस्थान रॉयल्स को दिए इंटरव्यू में वैभव सूर्यवंशी ने फ्रेंचाइजी को धन्यवाद दिया. सूर्यवंशी ने कहा, ‘मैं हजार बार भगवान को धन्यवाद बोल चुका हूं मुझे राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम में लाने के लिए.’ दरअसल, IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया.

राजस्थान को कब मिलेगी दूसरी ट्रॉफी?

राजस्थान रॉयल्स ने साल 2008 में पहली बार अपना खिताब हासिल किया था. IPL 2026 में राजस्थान की टीम क्वालीफायर-2 में हारकर बाहर हो गई. इसको लेकर भी वैभव सूर्यवंशी से सवाल किया गया. इस पर वैभव सूर्यवंशी ने कहा, ‘होपफुली केवल सेकंड ट्रॉफी नहीं आएगी. आने वाले सालों में दो, तीन, चार, पांच भी जीतेंगे.’ बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 16 मैचों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए.

Tags: Rajasthan RoyalsVaibhav Sooryavanshi
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