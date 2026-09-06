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Duleep Trophy: 15 साल के वैभव से भिड़े तिलक वर्मा! फाइनल में हुई भयंकर लड़ाई, वीडियो वायरल

Vaibhav vs Tilak: दलीप ट्रॉफी के फाइनल में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का तिलक वर्मा से विवाद हो गया. फाइनल मुकाबले के दौरान उन दोनों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 6, 2026 3:16:22 PM IST

दलीप ट्रॉफी फाइनल में वैभव सूर्यवंशी से भिड़े तिलक वर्मा.
दलीप ट्रॉफी फाइनल में वैभव सूर्यवंशी से भिड़े तिलक वर्मा.


Vaibhav Sooryavanshi vs Tilak Varma: दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में उस समय माहौल गरम हो गया, जब वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा आमने-सामने आ गए. ईस्ट जोन बनाम साउथ जोन के बीच खेले जा रहे इस मैच में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) बल्लेबाजी कर रहे थे. इस दौरान साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने वैभव को मजाकिया अंदाज में स्लेज करना शुरू कर दिया. हालांकि यह स्लेजिंग देखते ही देखते तीखी बहस में बदल गई, जिसके बाद अंपायर को बीच-बचाव करना पड़ा. यह घटना ईस्ट जोन की पहली पारी के दौरान 11वें ओवर में हुई. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

वैभव से क्या बोले तिलक वर्मा?

वायरल हो रहे वीडियो में तिलक वर्मा (Tilak Varma) और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर बहस करते दिखाई दे दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि तिलक वर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को उनकी उप-कप्तानी को लेकर स्लेज किया. तिलक वर्मा ने वैभव से कहा, ‘क्या यार, ये वाइस-कैप्टन.’ इसके कुछ ही देर बाद यह स्लेजिंग तीखी बहस में बदल गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि साउथ जोन के कप्तान वैभव की ओर आगे बढ़े और हल्का सा फिजिकल इशारा किया. ऐसा लगा कि वह वैभव को पंच यानी मुक्का मारने की बात कह रहे हों. वहीं, वैभव सूर्यवंशी भी पीछे नहीं हटे और तिलक वर्मा के सामने खड़े रहे. इसके बाद अंपायर और मैदान पर मौजूद अन्य खिलाड़ियों ने उन्हें अलग किया. हालांकि यह मामला उतना गंभीर नहीं है क्योंकि बाद में वे दोनों हंसते दिखाई दिए.

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तिलक वर्मा ने खेला माइंडगेम

वैभव सूर्यवंशी के साथ बहस करने के बावजूद सोशल मीडिया पर तिलक वर्मा की तारीफ की जा रही है. दरअसल, इसे तिलक वर्मा का माइंडगेम बताया जा रहा है. तिलक के साथ बहस से पहले वैभव सूर्यवंशी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे. हालांकि जब तिलक वर्मा ने उन्हें स्लेज किया, तो वैभव सूर्यवंशी अपना धैर्य खो बैठे. उन्होंने अर्धशतक के करीब पहुंचने के बाद भी बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की, जिससे वह जल्दी ही आउट हो गए. वैभव सूर्यवंशी 37 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो गए.

ये भी पढ़ें: Duleep Trophy: 4,6,4… वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद सिराज की कर दी धुनाई, दलीप ट्रॉफी फाइनल में बरपाया कहर

मैच का क्या हाल?

फाइनल मुकाबले की बात करें, तो ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ईस्ट जोन ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर 246 रन बना लिए हैं. ईस्ट जोन की ओर से अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रन बनाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी 44 रन बनाए. इसके अलावा शिखर मोहन ने 85 रनों की पारी खेली. फिलहाल कप्तान ईशान किशन 33 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर कुमार कुशाग्र मौजूद हैं.

Tags: Duleep Trophy 2026home-hero-pos-9tilak varmaVaibhav Sooryavanshi
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