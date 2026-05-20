वैभव सूर्यवंशी ने मैच के बाद किसके पैर छुए? संस्कारी अंदाज में लिया आशीर्वाद, संजीव गोयनका हुए गदगद

Sanjiv Goenka Meet Vaibhav Suryavanshi: नई दिल्ली. आईपीएल 2026 के 64वें मैच में एक बार फिर आईपीएल 2026 के 64वें मैच में एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी का तूफान देखने को मिला. लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ हुए मैच में वैभव ने शानदार 93 रनों की पारी खेली और मैच को एकतरफा कर दिया. राजस्थान रॉयल्स ने वैभव के दम पर शानदार जीत दर्ज की और प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के बेहद करीब आ गए. वैभव की पारी की सभी ने तारीफ की. साथ ही एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया.

मैच के बाद जब दोनों टीमें आपस में मिल रही थी तब संजीव गोयनका और उनकी पत्नी भी मैदान पर आए. इस दौरान वैभव ने जो काम किया उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी में सचमुच संस्कार कूट कूट कर भरा है. दरअसल, जब गोयनका की वाइफ मैदान पर आई तो वैभव सूर्यवंशी ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. यह एक ऐसा मोमेंट था जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वैभव के लिए लोगों की इज्जत दोगुनी हो गई. युवा खिलाड़ी का यह संस्कारी अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.



लखनऊ का स्कोर 220

मैच की बात करें तो वैभव की पारी में दमदार चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिली. उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और बड़े-बड़े शॉट्स लगाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. स्टेडियम में मौजूद दर्शक उनकी बल्लेबाजी का जमकर आनंद लेते नजर आए. पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपरजायंट्स ने 20 ओवर में 220 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए मिशेल मार्श ने शानदार 96 रनों की पारी खेली, जबकि आखिरी ओवरों में ध्रुव जुरेल ने तेजी से रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

मैच का हाल?