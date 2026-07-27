वैभव सूर्यवंशी को रोहित के साथ ओपनिंग कराओ, गिल को 4 पर, वर्ल्ड कप के लिए पूर्व क्रिकेटर का प्लान

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखे अभी एक महीना भी पूरा नहीं किया है, लेकिन उनकी शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप की चर्चा में ला दिया है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक छह पारियों में 193 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 189.21 रहा. इस बीच पूर्व भारतीय विकेटकीपर फारुख इंजीनियर का मानना है कि उन्हें जल्द ही भारतीय वनडे टीम में मौका मिलना चाहिए.

इंजीनियर ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम में बड़ा बदलाव सुझाया है. उनका कहना है कि अगर रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो उन्हें वैभव सूर्यवंशी के साथ पारी की शुरुआत करनी चाहिए. उन्होंने मौजूदा ओपनर शुभमन गिल को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने की सलाह दी है, जबकि विराट कोहली को तीसरे स्थान पर बनाए रखने की बात कही. उनके अनुसार इससे भारत की बल्लेबाजी और अधिक संतुलित हो जाएगी.

सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी होगी भारत की ताकत

फारुख इंजीनियर का मानना है कि रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की दाएं-बाएं हाथ की ओपनिंग जोड़ी विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी. उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी नई गेंद का पूरा फायदा उठाना जानते हैं और शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं. इससे मध्यक्रम के बल्लेबाजों को पारी संभालने और बड़े स्कोर तक पहुंचने का पर्याप्त समय मिलेगा.

वनडे क्रिकेट के लिए भी तैयार हैं वैभव सूर्यवंशी

फारुख इंजीनियर ने यह भी कहा कि टी20 और वनडे क्रिकेट में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अच्छी गेंद पर हर बल्लेबाज एक जैसा ही खेलता है. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के लिस्ट-ए रिकॉर्ड का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने 13 मैचों में 564 रन, 43.38 की औसत और 176.80 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. इंजीनियर का मानना है कि यही सही समय है जब भारत को इस युवा बल्लेबाज को वनडे टीम में शामिल कर भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए.