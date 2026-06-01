IPL में धमाल, अब टीम इंडिया का बारी! वैभव सूर्यवंशी इस दिन करेंगे डेब्यू, BCCI ने दिया अपडेट

Vaibhav Sooryavanshi Team India: बिहार से आने वाले 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में अपने दमदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जिस देख क्रिकेट जगत भी हैरान कर दिया. इसके बाद से ही वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को भारतीय टी20 टीम में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है.

कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स से लेकर भारतीय दिग्गजों ने सूर्यवंशी को ब्लू जर्सी में देखने की इच्छा जाहिर की है. इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से वैभव के भविष्य को लेकर अच्छे संकेत मिले हैं. बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने आईपीएल 2026 के फाइनल के बाद ‘बेबी बॉस’ वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में शामिल करने को लेकर बड़ा बयान दिया है.

BCCI सेक्रेटरी का बयान वायरल

अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2026 फाइनल के बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान देवजीत सैकिया ने वैभव सूर्यवंशी की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी एक उभरते हुए शानदार खिलाड़ी हैं. उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है. बोर्ड के सेक्रेटरी ने आगे कहा कि बीसीसीआई उन्हें क्रिकेट के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा. उनके इस बयान के बाद वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम में डेब्यू करने की चर्चा तेज हो गई है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वैभव सूर्यवंशी कब भारत की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे.

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: On the Royal Challengers Bengaluru defeating the Gujarat Titans by 5 wickets in the Indian Premier League, BCCI secretary Devajit Saikia says, “It was a wonderful season… I hope all the fans have a lovely time during this IPL, and congratulations to… pic.twitter.com/XQwREerg7M — ANI (@ANI) May 31, 2026

वैभव सूर्यवंशी का IPL 2026 में प्रदर्शन

बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 16 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 237 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक आए. वह पूरे टूर्नामेंट में सबसे तेज और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में कुल 72 छक्के लगाए, जो एक सीजन में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्स हैं. सूर्यवंशी ने इस मामले में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 14 साल पहले एक आईपीएल सीजन में 59 छक्के लगाकर महारिकॉर्ड बनाए थे.

सूर्यवंशी ने जीते कई अवॉर्ड

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कुल 5 अवॉर्ड अपने नाम किए. इसमें सबसे बड़ा अवॉर्ड ऑरेंज कैप है, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपये की इनामी राशि मिली. इसके अलावा सूर्यवंशी ने इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवॉर्ड अपने नाम किया.