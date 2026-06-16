Video: कैमरे में कैद हुआ वैभव सूर्यवंशी का रौद्र रूप, श्रीलंकाई क्रिकेटर को मारा धक्का, अब क्या मिलेगी सजा?

Vaibhav Sooryavanshi Fight Video: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी बैटिंग की वजह से चर्चा में आए भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 15 साल के इस बैटर ने 15 जून (सोमवार) को डंबुला में इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच हुई ट्राई सीरीज के मैच के दौरान अपना आपा खो दिया. दरअसल, पूरा मामला यह है कि सुपर ओवर में हार के बाद वैभव की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से तीखी बहस हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई.

इस घटना के बाद से वैभव सूर्यवंशी विवादों में घिर गए हैं. वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम के लिए आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए चुना गया है.

क्या है पूरा मामला?

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच का मैच रोमांचक रहा और इसका फैसला सुपर ओवर से हुआ. सुपर ओवर में पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए. इंडिया ए को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन वे सिर्फ 9 रन ही बना पाए. वैभव सूर्यवंशी ने सुपर ओवर में सिर्फ तीन गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाए, जिसमें एक चौका भी शामिल था, लेकिन वे इंडिया A को जीत नहीं दिला पाए. जैसे ही श्रीलंका की टीम ने मैच को जीता उनके खिलाड़ी मैदान पर जश्न मनाने लगे, जबकि भारतीय खिलाड़ी निराश दिखे. इसी बीच, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हो घई. श्रीलंका ए के तेज गेंदबाज कुगाथास मैथुलन के एक कमेंट के बाद वैभव सूर्यवंशी का गुस्सा फूट पड़ा.







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वैभव सूर्यवंशी का गुस्सा कैमरे में हुआ कैद

टीवी कैमरों में वैभव सूर्यवंशी को स्पष्ट रूप से गुस्से में देखा गया. ऐसा लगा कि उन्होंने श्रीलंकाई खिलाड़ी को धक्का दिया, जिसके बाद वह खिलाड़ी की तरफ बढ़ा और कुछ पल के लिए माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया. स्थिति को बिगड़ता हुआ देख श्रीलंका के अनुभवी विकेटकीपर बैटर निरोशन डिकवेला ने तुरंत बीच-बचाव किया. उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को अलग किया और मामला शांत कराया. अगर डिकवेला ने समय रहते दखन न दिया होता तो विवाद और बढ़ सकता था.

अब सवाल उठता है कि वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा या एक-दो मैचों के लिए बैन कर दिया जाएगा. आइए जानते हैं नियम क्या कहता है? हालांकि, इस मैच के रेफरी प्रदीप जयप्रकाशधरन ने अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं सुनाया है. अगर जांच में पता चलता है कि वैभव सूर्यवंशी ने किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ गलत तरीके से शारीरिक संपर्क किया है तो उन पर जुर्माना या कोई और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

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क्या कहता है नियम?

आईसीसी की आचार संहिता के आर्टिकल 2.12 के तहत किसी खिलाड़ी, अंपायर या किसी अन्य व्यक्ति के साथ गलत तरीके से शारीरिक संपर्क करना, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या लापरवाही से, नियमों का उल्लंघन माना जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली पर इसी तरह की घटना के लिए उनकी मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था और एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया था, उस घटना में कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास को कंधे से धक्का दिया था.