‘बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी…’, फाइनल में आग उगलता है वैभव सूर्यवंशी का बल्ला! आंकड़े दे रहे गवाही

Vaibhav Sooryavanshi: क्रिकेट जगत में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जो बड़े मैचों में बड़ा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं. इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल हो गया है, जो बड़े मुकाबलों में घातक बल्लेबाजी करते हैं. 15 साल की उम्र में ही सूर्यवंशी ने कई बार साबित कर दिया है कि उनके पास बड़े मैच में दबाव झेलने की काबिलियत है. जब भी कोई फाइनल या नॉकआउट का मैच होता है, तो वैभव सूर्यवंशी अपना बल्ला लेकर दुश्मन टीम के सामने खड़े होते हैं.

रविवार (21 जून) को श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रनों की विध्वंसक पारी खेली. इसके दम पर इंडिया ए ने श्रीलंका ए को फाइनल में हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. फाइनल में दमदार प्रदर्शन के लिए वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी दिया गया.

फाइनल-नॉकआउट में सूर्यवंशी का प्रदर्शन

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी (Vaibbhav Sooryavanshi) की पारी को कोई कैसे भूल सकता है. इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने लीग स्टेज में खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन फाइनल में उन्होंने सिर्फ 80 गेंदों पर 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जिसके दम पर भारत ने आसानी से मैच जीत लिया था. सूर्यवंशी की इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 15 चौके और 15 आए थे. यह आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली गई सबसे बड़ी पारी है. फाइनल के दबाव में वैभव सूर्यवंशी का खेल खूब निखरकर आया था.

फिर IPL 2026 में भी वैभव सूर्यवंशी ने नॉकआउट मुकाबलों में अपनी काबिलियत दिखाई. राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एलिमिनेटर में सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की आतिशी पारी खेली. इसके दम पर राजस्थान रॉयल्स क्वालीफायर-2 में पहुंची. इसके बाद क्वालीफायर-2 में भी गुजरात टाइटंस के खिलाफ सूर्यवंशी ने 47 गेंदों में 96 रन बनाए. हालांकि इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सूर्यवंशी की पारी फैंस के दिलों में बस गई.

ट्राई सीरीज के फाइनल में दिखाया दम

वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका में खेली गई ट्राई सीरीज में पहली 4 पारियों में सिर्फ 117 रन बनाए थे. इसके बाद जैसे ही फाइनल का बड़ा मुकाबला आया, तो वैभव सूर्यवंशी घातक मोड में आ गए. उन्होंने फाइनल के मुकाबले में मैदान पर उतरते ही छक्कों-चौकों की बरसात कर दी. सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन ठोक दिए और मैच का रुख बदल दिया. इसके दम पर भारत ने श्रीलंका ए को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. इस पैटर्न को देखने से पता चलता है कि वैभव सूर्यवंशी बड़े मुकाबलों में निखरकर सामने आते हैं. सोशल मीडिया पर बहुत से फैंस सूर्यवंशी को फाइनल बॉस का नाम दे रहे हैं. हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी. अभी वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल मैचों में खुद को साबित करने के लिए ऐसी कई बड़ी पारियां खेलनी होंगी.